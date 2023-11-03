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舊金山毒販落網、遞解出境人數 激增

編譯廖宜怡／綜合報導
經過五個月來的大力掃蕩，舊金山被捕毒販人數激增。（電視新聞截圖）
經過五個月來的大力掃蕩，舊金山被捕毒販人數激增。（電視新聞截圖）

經過地方與聯邦執法單位五個月來對舊金山露天毒品市場的掃蕩，一名長期在舊金山販毒的人士表示，他現在不會再冒險進入田德隆區。

這名接受舊金山紀事報訪問的男子稱，他在舊金山斷斷續續從事販毒將近20年，但他近來寧願接建築工地的工作。這名男子表示，販毒曾經是他的全職工作，但現在減少到每周最多只做一小時，而且他認識的大部分毒販現在也盡量避開前往舊金山。

執法單位加強臥底和監視行動，讓被逮捕的人數激增，並減少了田德隆區和南市場街區露天毒品市場白天的交易。

舊金山聯邦檢察官今年已起訴了至少89名毒販，其中28人是在10月時被起訴，這些人幾乎都是在田德隆區和南市場街區被捕。根據紀事報對法庭紀錄的查詢，聯邦2022年起訴了55名毒販，2021年起訴了59名毒販。

自8月以來，聯邦檢察官對十多名犯罪程度較輕、前科不多的毒販採取新的快速審理方式，在十天內對他們的案件做出裁決。如果被告認罪，並同意遠離田德隆區和接受三年緩刑，就可免去額外的刑期；如果是無證移民，就會移送移民局遞解出境。

根據數據，截至10月19日，舊金山警方和其他當地執法單位今年逮捕的毒販人數，比前幾年的平均多出34%。

上周，舊金山縣警局宣布，為了容納激增的32%囚犯，將重新開放聖布魯諾監獄（San Bruno jail）的附屬建築。

儘管如此，在見證田德隆區多年來的掃毒行動後，這名匿名的受訪毒販相信，當地毒品市場的變化只是暫時的。他指出即將舉行的2024年選舉說：「他們每四年都會掃蕩一次，然後一切又會恢復原狀。」

然而，北加州毒品情報官員卡蘭當（Mark Karandang）不同意這個觀點，表示露天毒品市場從未經歷過像這麼大規模的逮捕行動。

卡蘭當說：「過去的掃蕩行動通常只持續幾周，最多一個月，但今年的掃蕩行動已持續了四個多月，而且看起來短時間內不會鬆懈。」

舊金山 毒品 移民局

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