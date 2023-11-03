姊妹市新竹代表團訪庫比蒂諾 交換學生畫作

新竹市代表團在庫比蒂諾圖書館與庫比蒂諾市交換學生畫作。（記者徐蓓蓓／攝影）

來自庫比蒂諾市姊妹城市新竹市的代表團一行，10月31日拜訪庫比蒂諾市市政府，了解市府運作的結構。由副市長莫罕(Sheila Mohan)、市議員佛倫(JR Fruen)、市經理Pamela Wu等人接待。隨後又來到庫比蒂諾圖書館 進行學生畫作的交換活動。來自學生的畫作會放在圖書館展覽，為兩市之間建立起更多的文化交流的活動。

庫比蒂諾和新竹市從2002年結為友好城市，到2007年締結為姊妹市，定期開展交流活動，互換學生。此次交換的學生畫作共24幅，均來自新竹市獲獎學生或美術班學生作品，展現了新竹市的風土民情。 由於疫情 的影響，上一次交換畫作還是疫情前的2019年。當天這些新的畫作，將取代舊的畫作在庫比蒂諾圖書館展出。

新竹市政府教育 處副處長張品珊表示：「庫比蒂諾和新竹市有很多共同點，以科技產業為主。因為居民的高收入和高知識水平，在城市需求和希望政府能提供的服務方面要求會比較多。非常開心能和庫比蒂諾市做這樣長久的交流。希望以此行為契機建立一個問題解決的平台，可以使相關政府部門作出更多符合我們市民需求的規畫。」

庫比蒂諾姊妹市協會會長宋貞表示：「庫比蒂諾和新竹市之間長期的交流和學生互換，給學生打開了眼界，增長了見識。」

今年4月份，庫比蒂諾的21位學生與五位老師去到新竹進行了為期八天的交流與參訪活動。而這次也有21名來自新竹的學生造訪庫比蒂諾，寄宿在本地家庭，並且會去到庫比蒂諾的學校參觀學習。