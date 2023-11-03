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金山動物園2隻瀕危普氏野馬 周末見客

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山動物園歡迎兩匹珍稀雌性普氏野馬入住。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山動物園歡迎兩匹珍稀雌性普氏野馬入住。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山動物園10月31日歡迎兩匹雌性普氏野馬（Przewalski‘s Horse），工作人員安排牠們入住在動物園的新家。

普氏野馬也被稱作蒙古野馬，是一種來自蒙古的瀕危物種。普氏野馬40餘年前就在原生地蒙古被列為滅絕物種。因其為世界上僅存的野馬種族，人們通過捕獲培育計畫與世界性的保護措施，使普氏野馬數量得到微弱但關鍵的回升。如今的普氏野馬大多分布在蒙古與中國的保護區，以及北美的16個受官方認可的動物園中。

「這標誌著舊金山動物園95年的歷史中第一次引入普氏野馬，」舊金山動物園協會執行長與行政主管彼得森（Tanya M. Peterson）說，「我們很高興能夠分享普氏野馬數量回升的故事。牠們歷史久遠，但卻鮮為人知。在蒙古語中它們被稱為『takhi』，意思是『心靈』。它們十分被蒙古人尊重。現今普氏野馬仍只存有2000匹不到，這一物種的未來仍然無法確定。」

普氏野馬的名字（Equus ferus przewalskii）取自俄國地理學家、探險家普利澤沃斯基（Nikolai Przewalski），他首先在19世紀發現這一物種。普氏野馬比一般的馬種要小，最突出的特徵是偏紅的毛色，矮壯的體態，較大的馬頭與厚實的馬頸。一般的普氏野馬重達550到800磅。

舊金山動物園迎來了兩匹珍稀雌性普氏野馬。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山動物園迎來了兩匹珍稀雌性普氏野馬。（記者楊逸辰／攝影）

普氏野馬雖然在19世紀才被發現，但其實是非常古老的物種。作為馬的遠親，他們16萬年前就在歐亞大陸上生活。成吉思汗以來，原生的蒙古馬一般被蒙古人馴養，而普氏野馬一直保持野生。但是由於家畜對資源的競爭、氣候變化、過度捕獵以及和家馬雜交等原因，普氏野馬已然趨於滅絕。

1960年代的科學家們捕捉了12匹野生的普氏野馬進行捕獲培育計畫，到今天近2000匹普氏野馬都是它們的後代。這多虧了那些動物園與水族館協會和全球性組織任命的動物園區的努力。

除此之外，科學家們還嘗試通過克隆技術來重塑普氏野馬的基因多樣化。普氏野馬的再引入計畫在現今蒙古國實施相當成功。

舊金山動物園的這兩匹普氏野馬分別是兩隻17歲和22歲的雌馬，它們都出生於科羅拉多峽谷馬科動物保護區。來到舊金山之前，它們在芝加哥動物園生活過一段時間。它們現在會暫時居住在Bear County為它們安排的馬廄和草場中，最終會成為舊金山動物園亞洲動物園區的一部分。

遊客們這周末就已經可以買票入園參觀。

舊金山動物園迎來了兩匹珍稀雌性普氏野馬。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山動物園迎來了兩匹珍稀雌性普氏野馬。（記者楊逸辰╱攝影）

動物園 舊金山 芝加哥

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