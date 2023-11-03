僑委會訪視台灣華語文學習中心 交換意見

TCML愛飛揚座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左三）、老師陳玉明（左二）、負責人單聖玲（右三）及學員們合影。（主辦單位提供）

為了解台灣華語文學習中心（TCML）運作情形，僑務委員會委託淡江大學台灣華語文學習中心至金山灣區 、洛杉磯、底特律、紐約、華府等地區進行實地訪視。該研究計畫助理研究員陳玉明最近訪金山灣區，進行三天訪視行程。

金山灣區僑教文化中心主任莊雅淑向陳玉明說明當地的矽谷中文學校等六所TCML概況與特色，並介紹金山灣區文教中心，接著前往愛飛揚中文學校進行參訪。

愛飛揚中文學校負責人暨北加州 中文學校聯合會長單聖玲邀請Daniel Henrietta、Krysta Henrietta、Brian Diehl等三位學員，共同參與座談，就「學習契機與動機」、「學習情形與心得」、「學習過程中最困難之處」、「學習其他外語與華語文之差別」等議題進行訪談。訪談後，學員表示已計畫明年1至3月前往台灣學習華語文，就學校選擇、住宿、簽證等，並請教相關意見。

莊雅淑與陳玉明隔日再前往小狀元教育 學苑進行實地訪視。中心的區域主管黃心怡、資深主管史宜芬、主管Ting Wang、授課教師李梅英及學員Han Doung出席。陳玉明以「TCML負責人及工作人員」、「TCML教師」及「TCML學員」三部份進行交流座談，小狀元教育學苑以簡報方式說明，包括依學生程度分班或併班問題、各類中小型文化或招生活動、不同程度學生採用不同教材、入學程度快篩制度、實體與線上教學之效益等議題，Han Doung亦對陳老師提問一一回應。

TCML小狀元座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右三）、助理研究員陳玉明（中）與行政及學員合影。（主辦單位提供）

莊雅淑說明前業通知各TCML免費僑委會所提供華測快篩2.0系統，鼓勵TCML多加運用，另對擴增生源、辦理聯合招生擴大行銷品牌等亦予以說明。