我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

加州全保獲政府最大力度撥款 2024自付額大降40%

記者趙健／洛杉磯市報導
加州全保執行總監Jessica Altman表示，對投保人而言，2024年最大的變化是自付額降低。（記者趙健/攝影）
加州全保執行總監Jessica Altman表示，對投保人而言，2024年最大的變化是自付額降低。（記者趙健/攝影）

加州全保（Covered California)為加州居民提供低價甚至零保費健康保險計畫，加快實現全民參保的步伐。2024年，加州全保不僅獲得來自政府最大力度的撥款，還為失去白卡資格的投保人提供過渡方案。

據統計，美國近70%的無保險人士認為，費用是其獲得健保的主要阻礙，加州全保正通過為2024年提供更大力度的財務補貼來消除這一障礙，新計畫預計將投保人目前的自付額費用降低40%。

加州全保執行總監Jessica Altman表示，對投保人而言，2024年最大的變化是自付額的降低，包括取消了三項銀級計畫中的免賠額。目前，已有近90%的加州全保的投保者獲得了財務援助，三分之二的投保者有資格以每月10美元或更低的費用，而近半數投保者將以此價格獲得全面的銀級計畫升級。這些福利將提供給收入不超出聯邦貧窮線250%的加州民眾，單身投保者為3萬3975美元，4口之家為6萬9375美元。

隨著新冠疫情的公共衛生緊急狀態（Public Health Emergency）宣告解除，加州4月起對1500多萬名申領人的續期資格進行審查。據統計，數百萬人可能因此失去原有的白卡補助。

「2024年最重要的是變化是白卡資格的更新，一些白卡投保人可能不再符合投保資格。」加州全保中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly）表示，加州全保將確保這些不再符合白卡資格的居民過渡至其他計畫，他們的資料會自動傳送至加州全保的系統。

呂文昭補充，一些投保人最近可能會收到兩封信。第一封信是由加州公共衛生廳寄出的黃色信封，通知投保人不再符合白卡投保資格，或要求投保人提供更多個人資料。那些失去白卡資格的投保人，會接著收到第二個白色信封，裡面列出了加州全保推薦的保險計畫——通常為保費最低的項目，投保人也可以根據自身需求更改計畫。「若投保人在60天內決沒有回覆或未按時提交資料，則會失去保險。」

加州 白卡 保險

上一則

第16年營運 聯合廣場滑冰場11/1開放

下一則

加州公衛廳：冬季前 最適合打流感疫苗

延伸閱讀

鎖定個別人等下手 聯邦檢察官：中國試圖影響加州選舉

鎖定個別人等下手 聯邦檢察官：中國試圖影響加州選舉
加州全保2024補貼最多 低收入群體自付額大降40%

加州全保2024補貼最多 低收入群體自付額大降40%
加州全保即日起登記投保 無保險率降至6.5%新低

加州全保即日起登記投保 無保險率降至6.5%新低
研究：金山都會區退休需有137萬 灣區生活成本高 緩退休成風

研究：金山都會區退休需有137萬 灣區生活成本高 緩退休成風
加州州長紐森訪新能源城市鹽城取經 丹頂鶴親暱引路

加州州長紐森訪新能源城市鹽城取經 丹頂鶴親暱引路

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

創業在美國／火鍋+楊枝甘露 華人張芳開餐廳征服美國胃

2023-10-29 02:19
發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列

2023-10-31 12:08

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？