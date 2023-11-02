加州公衛廳：冬季前 最適合打流感疫苗

阿拉貢表示，當下10月是最適合接種流感疫苗的時期。（取材自公共衛生健康部門ZOOM會議）

加州 公共健康衛生廳部門主任阿拉貢（Dr. Thomas Aragon）日前在線上記者會，介紹了冬天來臨前的加州流感、RSV（呼吸道合胞病毒）與新冠等疾病的流行情況，以及相應的疫苗信息。

美國冬天假期較多，阿拉貢說：「與親人朋友的社交團聚是心理健康的一個重要因素，卻是流行病發生傳染的高危時刻。」

目前，流感的病發頻率較低，而RSV的病發頻率正在由低到高地漸漸改變。新冠的發病率相比之前夏天的激增，也相對偏低。阿拉貢說：「但是我們預測冬天新冠的發病率將會再度升高，就像前幾個冬天的情況一樣。」

目前加州新冠疫苗接種率是4.6%。值得注意的是，加州新冠疫苗接種率在人口分布中有著依收入水平的不平均。「高收入的群體擁有更多的醫療資源，接受疫苗的比率也較高，低收入 的群體則相反。」阿拉貢表示，這是他們通過採取健康地方指標（Healthy Places Index）的方法研究發現的。他們希望看到兩者之間的差距縮小。

與此同時，不同種族群體之間接種疫苗的比率也有著不同。白人（6.7%）和亞裔（5.7%）群體接種疫苗的比率最高，隨後是非裔（2.7%）和拉丁裔（1.5%）。

以年齡作為參照標準，公共健康衛生廳對於老年群體的接種比率預期比現實更高。「目前老年人只有14%的接種比率。這還不夠好，畢竟這一群體是新冠病發最高的群體。」

就流感來說，幼兒、老人與擁有慢性病症狀的群體，是最容易得病的人群。「當下10月是最適合接種流感疫苗 的時期，你現在接種的話，你就可以用足夠的時間來塑造你對流感的免疫力，正好在冬天抵抗高發的流感。」阿拉貢說，如果實在不願意接種疫苗，可以使用疾控中心提供的噴鼻劑（Nasal Spray）來預防流感。

新冠的易受人群與流感類似，而且新冠疫苗的研發已經得到了新進展，「現在我們已經不需要增強針（Booster）了，現在只需要一針就可以完成接種。」他表示，除非是對於那些不能接受mRNA疫苗的群體，政府可以提供蛋白質類疫苗，那樣的話需要兩針。

而對於RSV來說，這一類病毒疫苗接種比較特殊。民眾需要聯繫醫療中心來確認自己應該怎樣接種疫苗。懷孕32到36周的孕婦是可以接種的，不僅可以給她們帶來抗體，也可以給嬰兒帶來新生後約六個月的免疫期。對於新生兒而言，除普通給他們提供的疫苗外，還有一種全新高效的疫苗。但是這類疫苗目前面臨短缺。對於普通成年人來說，如果是慢性疾病患者的話，就該謹慎接種疫苗。這就是為什麽在接種RSV疫苗之前需要先聯繫疾控中心。