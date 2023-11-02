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洛斯蓋圖「派對媽」被起訴60罪 包括教唆性侵等20重罪

編譯組／綜合報導
陪審團起訴洛斯蓋圖「派對媽」超過60項重罪和輕罪。（美聯社）
陪審團起訴洛斯蓋圖「派對媽」超過60項重罪和輕罪。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，聖他克拉拉縣刑事大陪審團以60多項重罪和輕罪起訴洛斯蓋圖「派對媽」歐康納（Shannon O'Connor），為她的審判掃清了道路。

本周一（30日）提交的起訴書指控49歲的歐康納犯有20項重罪，主要包括危害兒童、協助和教唆性侵犯等，比她兩年前初次起訴時面臨的指控多出幾項。起訴書還包括43項輕罪。在此之前，歐康納案的預審多次推遲，法官本應在預審中決定是否有足夠的證據進行審判。

起訴後，該案將繞過預審，更快地進入審判階段。歐康納自2021年10月以來一直被關押在聖他克拉拉縣監獄，這次出庭為對起訴的應訊。

檢察官懷斯（Rebekah Wise）在解釋大陪審團提出起訴的決定時說，她的辦公室希望保護案件中的受害者（在2020年報告涉嫌犯罪時均為未成年人），「預審已經被推遲了多次，對於未成年受害者來說，他們的焦慮會加劇。」

歐康納的律師馬登（Brian Madden）表示，「在沒有任何事先通知的情況下，檢察官選擇了從大陪審團獲得起訴書，而在這一程序中，被告及其律師被排除在出庭或提交證據之外。大陪審團成員未聽取辯護證據，只聽取了一方的意見，這是不幸的。」

根據起訴書，17名被列為「無名氏」（John Does和Jane Does）的未成年受害者，在大陪審團聽證會上作證。聽證會秘密舉行，完全由檢方主持，被告律師不參與，也不對證人進行交叉詢問。

起訴書中對歐康納的指控也比2021年秋季提出的39項指控更多，其中包括12項危害兒童重罪指控和27項輕罪指控，包括性侵犯、猥褻兒童、危害兒童和向未成年人提供酒精。歐康納被指控在洛斯蓋圖的家中以及聖他克魯茲（Santa Cruz）和太浩湖（Lake Tahoe）附近的出租屋內舉辦青少年派對。受害人包括她當時還是高一學生的兒子、他的朋友以及他們的女友。

周一起訴後，歐康納被勒令在獄中服刑，不得保釋。但起訴書使她有機會重新申請可負擔的保釋金或監督釋放。

受害少女的母親說，她很欣慰歐康納現在面臨更嚴重的指控，「她將面臨更長的時間，這是我的最終目標。她對社會構成了威脅，被曝光得越多越好。」

性侵 監獄 克魯茲

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