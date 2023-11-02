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中藉攻台釋經濟壓力？台：沒證據

記者吳為／台灣報導
台灣外交部政務次長李淳(中)說，從歷史經驗看，假設中國透過外部衝突來釋放經濟下行的壓力的說法，並無證據支撐。（圖：中華民國僑委會提供）
台灣外交部政務次長李淳(中)說，從歷史經驗看，假設中國透過外部衝突來釋放經濟下行的壓力的說法，並無證據支撐。（圖：中華民國僑委會提供）

中國大陸房地產企業負債累累，青年失業率高企。總統拜登此前說，北京的經濟動盪不會導致其入侵台灣；也有人擔心，北京恰恰要透過武力攻台來釋放內部壓力。在回答海外華文媒體人士訪問團提問時，台灣外交部政務次長李淳用九個字回應，「無證據支撐這種假設」。

他說，從歷史經驗看，假設北京透過外部衝突來釋放經濟下行壓力的說法，並無證據支撐。但也強調，不能確定武力攻台是否為例外。

李淳說，台灣的大陸政治研究者此前公布了研究成果。他們回顧過去70多年歷史發現，無論是中國與前蘇聯發生的珍寶島事件（因黑龍江流域的珍寶島的歸屬問題，於1969年3月間在島上發生的武裝衝突），還是1979年中越戰爭發生之時，中國內部均沒有明顯經濟或政治問題。「中國決定開啟與周邊國家的軍事衝突，沒有看出來和經濟下行壓力有必然關係」。

他分析，在改革開放之前，中國幾次碰到大的經濟下行的壓力，也沒有出現與鄰國衝突，並未對日本或印度有更強硬的狀況。「從歷史經驗來看，中國有經濟下行壓力，進而通過外部衝突來釋放壓力的假設，並未看到這樣的證據。我們不能確定台灣是否為例外，但目前看中國的決策，沒有因為經濟下滑啟動對外侵略或武力衝突的例子。但我們不能排除中國改變這種做法。」

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到美國等國家強力制裁，中國是否會從中學習經驗？李淳說，不排除中國若遭遇制裁或重大壓力，而導致內部改革或突破的可能性。以半導體為例，中國推動半導體自主化23年，但沒有重大突破。比如，未在先進製程上有進入商業化量產的能力，也沒有在設備或材料上取得大突破，可見半導體技術門檻的突破難度，遠遠超過「兩彈一星」（核彈、導彈和人造衛星）。

「在西方國家高科技逐漸脫鉤的情況下，中國就算有決心以新型舉國體制嘗試突破技術瓶頸，判斷也會受到比過去更大的障礙和限制。沒有辦法利用大批資本閉門造車，突破先進技術，雖然可以有局部突破，但取得蛙跳型突破，在可預見的未來，障礙很多。」

李淳表示，美台關係近年來持續升級。雙方不僅在軍事方面，還在教育、資訊安全的經驗交流，科技合作和經濟互動等議題上多方面成長，「我們雙方都喜歡用堅若磐石來形容美台關係」。

他強調，希望美國可以繼續告訴全世界，台灣是友商（Friendshoring，是指一國從與本國價值觀相同的國家採購原材料、零部件甚至製成品的戰略。對那些被認為對供應鏈的穩定構成威脅的國家的依賴程度就會慢慢降低）。過去一兩年，外國投資人擔憂台海形勢，但台灣的歐洲商會和美國商會過去12個月發布的投資訊息報告顯示，台灣外資對台灣前景很看好，會加碼投資，「希望這樣的訊息，會讓國際合作夥伴進一步瞭解台灣，強化友商的合作關係」。

台灣外交部回答海外華文媒體人士訪問團的提問。（圖：中華民國僑委會提供）
台灣外交部回答海外華文媒體人士訪問團的提問。（圖：中華民國僑委會提供）

北京 投資 拜登

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