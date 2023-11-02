中藉攻台釋經濟壓力？台：沒證據

台灣外交部政務次長李淳(中)說，從歷史經驗看，假設中國透過外部衝突來釋放經濟下行的壓力的說法，並無證據支撐。（圖：中華民國僑委會提供）

中國大陸房地產企業負債累累，青年失業率高企。總統拜登 此前說，北京 的經濟動盪不會導致其入侵台灣；也有人擔心，北京恰恰要透過武力攻台來釋放內部壓力。在回答海外華文媒體人士訪問團提問時，台灣外交部政務次長李淳用九個字回應，「無證據支撐這種假設」。

他說，從歷史經驗看，假設北京透過外部衝突來釋放經濟下行壓力的說法，並無證據支撐。但也強調，不能確定武力攻台是否為例外。

李淳說，台灣的大陸政治研究者此前公布了研究成果。他們回顧過去70多年歷史發現，無論是中國與前蘇聯發生的珍寶島事件（因黑龍江流域的珍寶島的歸屬問題，於1969年3月間在島上發生的武裝衝突），還是1979年中越戰爭發生之時，中國內部均沒有明顯經濟或政治問題。「中國決定開啟與周邊國家的軍事衝突，沒有看出來和經濟下行壓力有必然關係」。

他分析，在改革開放之前，中國幾次碰到大的經濟下行的壓力，也沒有出現與鄰國衝突，並未對日本或印度有更強硬的狀況。「從歷史經驗來看，中國有經濟下行壓力，進而通過外部衝突來釋放壓力的假設，並未看到這樣的證據。我們不能確定台灣是否為例外，但目前看中國的決策，沒有因為經濟下滑啟動對外侵略或武力衝突的例子。但我們不能排除中國改變這種做法。」

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到美國等國家強力制裁，中國是否會從中學習經驗？李淳說，不排除中國若遭遇制裁或重大壓力，而導致內部改革或突破的可能性。以半導體為例，中國推動半導體自主化23年，但沒有重大突破。比如，未在先進製程上有進入商業化量產的能力，也沒有在設備或材料上取得大突破，可見半導體技術門檻的突破難度，遠遠超過「兩彈一星」（核彈、導彈和人造衛星）。

「在西方國家高科技逐漸脫鉤的情況下，中國就算有決心以新型舉國體制嘗試突破技術瓶頸，判斷也會受到比過去更大的障礙和限制。沒有辦法利用大批資本閉門造車，突破先進技術，雖然可以有局部突破，但取得蛙跳型突破，在可預見的未來，障礙很多。」

李淳表示，美台關係近年來持續升級。雙方不僅在軍事方面，還在教育、資訊安全的經驗交流，科技合作和經濟互動等議題上多方面成長，「我們雙方都喜歡用堅若磐石來形容美台關係」。