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店主是猶太裔…米慎冰淇淋店遭破壞

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山一家冰淇淋店，10月25日遭到肆意破壞。（取自Gofundme）
舊金山一家冰淇淋店，10月25日遭到肆意破壞。（取自Gofundme）

舊金山米慎區（Mission District）的一家冰淇淋店之前因被人肆意破壞而被迫關門。店主向媒體發聲，講述了她的經歷。

KTVU電視台報導，費舍爾（Robyn Fisher）的旗艦店「突然著迷」（Smitten），位於瓦倫西亞街，10月25日，店面被嚴重破壞，並且被塗上了親巴勒斯坦的塗鴉。留存完好的店鋪前窗上被塗寫著「解放巴勒斯坦」（Free Palestien）。據本地報紙Mission Local消息，其中第二個單詞還出現了拼寫錯誤。

對冰淇淋店的破壞行為就發生在哈馬斯攻擊以色列的數日後，費舍爾說，破壞活動暗示，是她猶太人的身分令她被當作犯罪目標。

舊金山警察告訴KTVU，冰淇淋店的警報在當日下午2時49分被啟動，當他們趕到現場時，發現店鋪的櫥窗已經被打破。警方和受害者溝通後，認定「商業店鋪因不明原因被肆意破壞。」

「當我知道店鋪裡發生了什麼、看到那些破碎的和被塗上塗鴉的玻璃後，我即刻只感覺到恐懼和深深的悲傷，」費舍爾在Instagram上寫道，「但是，我創建『突然著迷』的原因就是為了傳播快樂，並利用冰淇淋的精神讓社區成員團結起來。」

費舍爾表示，她正在努力將店鋪重新開張，以「三勺愛的冰淇淋」（Three scoops of love）來歡迎人們重新光臨她的店鋪。

費舍爾的友人薩利斯伯里一家（Rex Salisbury and Allison Salisbury）創建了一個GoFundMe帳號，來支持費舍爾重開店鋪的努力，至10月31日時已經籌集到了6萬元。

舊金山警方稱目前就本案件還沒有進行任何的逮捕行動。

如果有任何民眾擁有相關線索，請撥打415-575-4444聯繫舊金山警察局，或者發送短信至TIP411。

費舍爾在14年前創建了「突然著迷」冰淇淋店。（取自Gofundme）
費舍爾在14年前創建了「突然著迷」冰淇淋店。（取自Gofundme）

舊金山 巴勒斯坦 猶太

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