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車牌遮擋罩助逃罪 金山市府促停售

記者王子涵╱舊金山報導
邱信福在現場展示了其中一款可遙控的車牌遮擋罩，僅在1秒內車牌就被可升降的黑布遮住，車牌字母被完全遮蓋。另外，一些遮擋罩採用暗色霧面塑料製作，在夜晚很難用肉眼識別。（記者王子涵╱攝影）
邱信福在現場展示了其中一款可遙控的車牌遮擋罩，僅在1秒內車牌就被可升降的黑布遮住，車牌字母被完全遮蓋。另外，一些遮擋罩採用暗色霧面塑料製作，在夜晚很難用肉眼識別。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）與警察局長史考特（Bill Scott）11月1日在市府召開記者會，宣布向Amazon、Walmart、eBay、Etsy線上平台發布警告信，要求他們在整個加州區域下架「車牌遮擋罩」商品。

舊金山深陷汽車砸窗盜竊、街頭非法飆車等罪行襲擾。犯罪者往往駕駛著車牌被遮擋的車輛逃逸，給警方追捕工作造成很大困難。邱信福表示，車牌遮擋裝置在各大線上平台銷售量巨大。根據產品介紹和用戶反饋搜集的證據，該類產品常被用於逃脫警察追捕、逃脫電子罰單等用途，而非出於保護車牌的目的。

邱信福在現場展示了其中一款可遙控的車牌遮擋罩，僅在1秒內車牌就被可升降的黑布遮住，車牌字母完全看不見。另外，一些遮擋罩採用暗色霧面塑料製作，夜晚很難用肉眼識別。

「購買這些車牌遮擋罩的唯一目的就是逃脫犯罪。」邱信福說：「在加州售賣這些產品是違法的，無論是買家還是賣家都需要清楚這一點。我們希望大型線上零售商能夠做出正確的事，停售車牌遮擋罩，幫助警員打擊犯罪。」

使用車牌遮擋罩的車主將面臨最高2500元的罰款。

警長史考特說：「如果警方無法檢測到逃逸車輛的車牌，將讓警方陷入被動。」他表示，如果能確認逃逸車輛，追回贓物的可能性會大大提高。「我們需要竭盡所能將主動權掌握在城市居民和辛勤工作的人們上，警員和檢察官才能合作起訴案件。」

邱信福表示，紐約州的執法部門也對類似的遮擋罩產品採取類似的措施，平台已經下架了相關產品。他希望零售商會盡快做出回應。同時，州府保有以不公平競爭法起訴零售商的權利。「我希望不用等太久，這些公司就會做出正確的選擇，我們會拭目以待。」邱信福說。

市府律師辦公室於1日早發送了警告信，目前Amazon、Walmart和Etsy還未做出立即的回應。eBay發言人表示，賣家有義務遵守當地法律，eBay將繼續投資於幫助客戶獲得安全的買賣體驗。公司正在刪除相關商品列表，並繼續監管市場。「除下架商品外，我們還在更新系統主動篩查的機制，以防賣家列出類似的產品。」

邱信福在現場展示了其中一款可遙控的車牌遮擋罩，僅在1秒內車牌就被可升降的黑布遮住...
邱信福在現場展示了其中一款可遙控的車牌遮擋罩，僅在1秒內車牌就被可升降的黑布遮住，車牌字母被完全遮蓋。另外，一些遮擋罩採用暗色霧面塑料製作，在夜晚很難用肉眼識別。（記者王子涵╱攝影）

零售商 加州 舊金山

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