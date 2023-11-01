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美台高科技論壇 分析電動車產業

記者江碩涵／灣區報導
「2023第26屆美台高科技論壇」將於11月4日下午4時舉行，論壇主題為「電車新勢力：機會與展望」。（主辦單位提供）
「2023第26屆美台高科技論壇」將於11月4日下午4時舉行，論壇主題為「電車新勢力：機會與展望」。（主辦單位提供）

「2023第26屆美台高科技論壇（UTHF）」將於美西時間11月4日下午4時舉行，論壇主題為「電車新勢力：機會與展望」。活動將邀請產業專家們分析電動車產業的機會、挑戰與趨勢，並提供第一手資訊與消息。本活動由北美台灣工程師協會（NATEA）主辦，除了在舊金山灣區The Alexandria at San Carlos進行實體活動外，同步也有網路直播，歡迎對電動車有興趣的民眾參與。

論壇講者皆為產、學界專家，擁有豐富的跨國業界經驗。電動車軟體先驅 Sonatus 公司行銷長John Heinlein將擔任論壇主講者，將探討Sonatus如何積極改變電動車硬體為王的常態。新創電動車廠 Lucid Motors首席使用者體驗設計師 (Lead UX Designer) Simon Lee 也將在會中討論如何在電動車產業貫徹以用戶體驗為本的產品設計精神。

活動也邀請到了曾擔任多家電動車新創公司主管的 CY (Chen-Yen) Yu 分享電動車創業第一手實戰經驗與血淚觀察。與會者有機會聽到富士康資深協理（Senior AVP）Bill Lin 越洋分享特斯拉「宏偉計畫第三部曲（The Great Experiment: Tesla's Master Plan Trilogy）」，並進行深度解析，了解這三部曲如何改變未來世界與產業生態。

論壇最後將由「電子時報」（DIGITIMES）社長黃欽勇從電動車、半導體和AI切入，剖析「新創科技如何帶動亞洲市場」作為活動結尾。論壇精彩的演講內容將帶給與會者更多啟發，並讓與會者走入電動車新創產業第一線，透過專家的視角，看到電動車產業未來能帶給消費者、投資者及科技人才何種多元機會。

2023第26屆美台高科技論壇已開放報名，更多活動詳情，可參考活動官網: www.uthf.net。北美台灣工程師協會（NATEA）創辦於1991年，長期致力於發展台美兩地產業、學術及人才的交流，每年舉辦的美台高科技論壇、美台新創論壇及其他活動吸引各地業界人士及學生參與，無論身處美國、台灣或世界各地，皆能透過活動快速跟上全球高科技產業脈動，掌握最新資訊與趨勢。

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