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灣區FASCA培訓 台創意影片獲讚

記者江碩涵／灣區報導
海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會10月20日晚間舉行跨地域影音技能「如何用影片行銷台灣」培訓課程。（主辦單位提供）
海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會10月20日晚間舉行跨地域影音技能「如何用影片行銷台灣」培訓課程。（主辦單位提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會10月20日晚間舉行跨地域影音技能「如何用影片行銷台灣」培訓課程，由金山灣區Senior FASCA學員王佑文（Emma Wang）、喻若瑜（Iris Yuh）和蔡秉彥（Daniel Tsai）擔任講者，分享不同時間、以不同視角創作影片，如何影響他們對台灣印象，以及如何向同學介紹台灣。

南灣僑教中心主任莊雅淑、諮詢導師陳安東、蘇淑蓉、劉麗鋓、吳季芳、各地區FASCA分會諮詢導師、學員、Senior FASCA、TASA、家長約50人參與，反應熱烈。

莊雅淑表示，FASCA金山灣區分會為發展具在地特色青年文化志工團隊，成立文化技能小組，中心邀聘教師持續培訓以增進學員技能，展現僑社新活力，受僑界及主流社區肯定。

影音小組培訓，是繼8月「影音製作」技能講座受到熱烈反應，再次規畫辦理「如何用影片行銷台灣」講座，開放各地分會共同參與，以跨域交流串聯各地FASCA學員，不僅促進異地學員橫向交流，也可增進各地學員專業才能，鼓勵各位青年大使透過影音等方式，讓美國友人認識台灣之美，發揮文化大使的使命。

本次培訓由王佑文及喻若瑜拍攝並剪輯於今年返台參加Senior FASCA交流培訓營訓過程中，所見所聞台灣各地文化、小吃美食以及介紹所認識台裔美籍知名人士奮鬥背景，蔡秉彥則拍攝並剪輯於美國參與FASCA及僑社活動，講座不僅分享自我創作介紹台灣影片，並鼓勵學員可經由參與各項活動中，自我探索進而拍攝創作作品，並說明如何透過線上資源培養數位能力，不要怕自己沒有自信，鼓勵大家嘗試開始拍片。

南灣僑教中心主任莊雅淑參與活動。（主辦單位提供）
南灣僑教中心主任莊雅淑參與活動。（主辦單位提供）
金山灣區Senior FASCA學員蔡秉彥（Daniel Tsai）擔任講者。（...
金山灣區Senior FASCA學員蔡秉彥（Daniel Tsai）擔任講者。（主辦單位提供）
金山灣區Senior FASCA學員喻若瑜（Iris Yuh）擔任講者。（主辦單...
金山灣區Senior FASCA學員喻若瑜（Iris Yuh）擔任講者。（主辦單位提供）
金山灣區Senior FASCA學員王佑文（Emma Wang）擔任講者。（主辦...
金山灣區Senior FASCA學員王佑文（Emma Wang）擔任講者。（主辦單位提供）

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