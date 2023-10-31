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木槿三重奏 灣區開展音樂之旅

記者徐蓓蓓╱南灣報導
木槿三重奏成員沈珈嘉、曹立慈與許嘉珊。（受訪者提供）
木槿三重奏成員沈珈嘉、曹立慈與許嘉珊。（受訪者提供）

木槿三重奏（Hibiscus Trio）成立於2022年，是音樂的熱情和藝術的協作的具體體現。這個充滿活力的合奏由三位年輕且才華洋溢的音樂家共同打造小提琴家許嘉珊、大提琴家曹立慈、以及鋼琴家沈珈嘉。他們在灣區蓬勃發展的音樂場景中不僅找到了友誼，還有深厚的音樂連結。

許嘉珊畢業於路易斯安那州立大學獲得博士學位，在校期間曾擔任樂團首席並協助教授Espen Lilleslåtten，也曾多次與學校教授協奏演出室內樂。在四年的學業中，她獲得全額獎學金和每月津貼，而且也多次參與地方樂團的演出。畢業後，她進一步攻讀芝加哥的Civic Orchestra of Chicago，有幸能夠向芝加哥交響樂團成員學習除了教學，許嘉珊也致力於室內樂的演出，因為她相信音樂是雙向關係的建立，室內樂也是與人交流最為親密的方式。她也希望能以自身表演的熱情激勵學生，使他們得到更多的鼓舞。

曹立慈畢業於國立台灣師範大學音樂學士學位，後在密歇根州立大學獲得大提琴演奏碩士學位，師承1986年柴可夫斯基大賽銀獎得主Suren Bagratuni。曹立慈在獨奏、樂團、室內樂和音樂節表演方面都表現活躍。她曾在紐約卡內基音樂廳獨奏演出演出（Edward Elgar）的大提琴協奏曲。

沈珈嘉畢業於南加州大學，師事Antoinette Perry，擁有鋼琴演奏碩士學位。沈珈嘉一直致力於擴展自己的音樂視野，積極參與音樂演出。

在共同的音樂理念下，三位音樂家經常在閒暇時相聚，探索並演奏室內樂。他們對音樂的共同奉獻和熱愛迅速促成了Hibiscus Trio的成立。

她們於日前在矽谷為觀眾呈現了一場引人入勝的音樂之旅，穿越了一系列不朽的獨奏和室內樂經典。曲目包括巴赫的獨奏大提琴組曲、蕭邦的練習曲、貝多芬的鋼琴奏鳴曲「熱情奏鳴曲」、聖桑的「哈瓦奈斯」，以及下半場阿倫斯基的第一號鋼琴三重奏。他們的目標不僅是迷住聽眾，還要激勵並傳遞音樂的快樂給學生和更廣泛的社區。

芝加哥 加州大學 卡內基音樂廳

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