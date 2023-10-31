聖荷西藝術籌資 向市府求援

聖荷西藝術創意人士期望各界為藝術提供更多經費，並正向市府尋求協助。圖為聖荷西市政廳。(圖取自聖荷西市府臉書)

聖荷西 藝術創意人士期望各界為藝術提供更多經費，並正向市府尋求協助。

「聖荷西藝術倡議」組織(San Jose Arts Advocates)是一個由藝術與文化領袖組成聯盟，要求市府官員持續在建築新開發項目採用「藝術政策百分比」(percent for art policy)，徵取部分稅收作為藝術文化資金。市議會11月30日將舉開藝術資助會議討論。

根據聖荷西地方數位媒體「San José Spotlight 」報導，市議會於2007年首次提出這個想法，目標是於2020年施行，但最終未能實現。原本於2020年新冠疫情 爆發前一個月，6名市議員批准將向收取相關費用政策標準、作為市府首要工作之一。但在疫情期間，優先事項發生變化，旅館業崩塌，向旅客收取稅收大幅減少。

聖荷西爵士樂 執行主任、聖荷西藝術倡議創始成員羅森(Brendan Rawson)表示，重新考慮藝術與文化資助機制，有益於改善市中心與整體生活品質。然而，情勢發生變化，尤其是市中心經濟，進城參加大型會議越來越少，商務旅行與旅館活動更少。市府來自旅館稅收的50%歸入普通基金，另一半則用於資助市議會、旅遊局、聖荷西行銷機構「Team San Jose」營運與文化事務辦公室等運作。

儘管旅遊業復甦緩慢，但藝術倡議人士認為，需要發展其他籌資工具，有助藝術蓬勃發展。羅森指出，根據市府五年預算，2023年財政年度旅館稅約為2750萬元，2019年為5130萬元，減少超過46%。

目前尚未知藝術費比例所佔所少。根據2009年向市議會提交顧問報告，最常見資助藝術計畫，是要求開發商支付建築許可估價的1%或進行替代付款。

倡議人士還要求市府考慮將40%旅館稅、用於創建藝術空間。另一個想法，是鼓勵聖荷西市尋求創造「生活品質」提案，為圖書館、社區中心、藝術與文化空間徵稅。桑尼維爾徵收此類費用已超過30年，聖他克魯茲正在制定類似稅收的初始階段。

「聖荷西藝術倡議」組織創始成員艾倫(Peter Allen)認為，為藝術文化籌資不應被視為負擔，而是優勢，現在是最佳時機。聖荷西現有超過127個住房、商業、辦公大樓開發案正在建設當中，有助於籌集藝術文化經費。