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巴洛阿圖聯合學區 首次通過國際事件決議

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖報導
巴洛阿圖學生在學區委員會特別會議上陳述自己遭遇的仇恨事件。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
巴洛阿圖學生在學區委員會特別會議上陳述自己遭遇的仇恨事件。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）

巴洛阿圖聯合學區校董會日前召開特別會議，一致通過兩項決議，譴責以哈衝突以來社區內的反猶主義和伊斯蘭恐懼症，呼籲社區團結。

第一項決議譴責哈瑪斯恐怖襲擊︰「反對一切形式的反猶主義，努力為猶太學生、員工和社區成員創造一個在精神和肉體上都安全和包容的環境。」

第二項決議︰「悼念在加薩地帶和西岸死去的數以千計的巴勒斯坦兒童和無辜平民。」還譴責反猶主義、伊斯蘭恐懼症以及反對仇視中東和北非裔。強調巴洛阿圖聯合學區致力於「保證我們學生和員工的肉體和精神安全，保護他們免受反猶主義，伊斯蘭恐懼症，仇恨，暴力和歧視侵擾。」

學區委員拉多米拉克（Jesse Ladomirak)表示：「毫無疑問，過去幾周發生的事已經觸發了幾代人的創傷。很多人擔心在海外家人的安危，也為自己和家人的安全的擔憂。我不屬於猶太或中東及北非社區。但我非常知道當有人或有組織認為我的孩子不是同等的人類時，那種發自內心的絕望。」

「今天通過的決議不僅譴責反猶主義以及我們學校和社區中的仇恨，更譴責哈瑪斯襲擊造成了以色列和巴勒斯坦平民的死亡。據我所知，這是我們第一次就國際事件通過決議。」

學區委員達拉普（Shounak Dharap）表示，兩個決議都很必要。「這是非常大的傷痛，我們必須通過決議，」他說，「說出來是很重要的，但光說不做是空洞的。最重要的是我們會怎麼做，以及會採取什麼樣的具體行動來實施這些決議。」

巴洛阿圖學區家長和助教阿菲（Soumaya Arfi ）說，希望決議能提升學生的安全。「我想人們需要學區做些什麼來保證他們家人的安全和感到安心，」她說，「希望接下來學區可以做一些事情來治癒傷痛，增強溝通和對話，讓學生學到在這樣的情形下應該怎麼做。」

但有些社區成員認為，校董會花了太長時間來通過這些決議，距離哈瑪斯10月7日的襲擊已經過去了三周。

「我們高興他們最終通過了決議」，巴洛阿圖甘恩高中學生卡茲爾（Ella Katzir）說：「我只是覺得他們花了太長時間來試圖說正確的事情、做正確的事情以及讓所有人滿意。」

有些社區成員說，他們感到同時通過兩個決議稀釋了他們社區所感受到的痛苦。「同時通過兩個決議是不合適的，」家長本森（Sarah Benson）說，「因為這顯示有在尋找某種虛假的道德平等。我認為猶太社區應該被允許哀悼，猶太社區的痛苦需要被承認而不需要在同時去認可其他的事情。我悼念所有逝去的無辜生命，不管他們是誰，猶太人也好穆斯林也好，因為襲擊裡死去的不僅只有猶太人。」

學區 猶太 哈瑪斯

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