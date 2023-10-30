北加中文校聯會 研討典故、流行曲教學

北加州中文學校聯合會舉辦教學研討會，主題為「走出典故走向教學：結合思辨之互動教學」。（主辦單位提供）

北加州 中文學校聯合會日前在南灣僑教中心舉辦教學研討會，主題為「走出典故走向教學：結合思辨之互動教學」。主講人戴金惠是現任明德大學蒙特雷國際研究學院口筆譯及語言教育 所中文項目負責人。

南灣僑教中心主任莊雅淑表示，北加 州中文學校聯合會凝聚各個僑校的力量，推動海外華語文教育發展，華語文在海外才有機會不斷壯大，特別是美國K-12的華語文教育合作，展現了新的契機，這次研討會不僅賦予教育意義，也讓教學者有更多啟發，之後可以成為學生們繼續學習的新動力。

戴金惠在講座中提出，為何華裔背景的學生在中文學校高級班中人數逐漸減少？為何高級班的學生大多是美國或歐洲學生？以此為觀點，讓中文學校的老師們反思。她進一步說明，老師們應該用生態語言教育觀、交流的種類、文化的種類等方式，在思辨學堂中深度討論話題，並將語言、文化與現代生活做更有深度、有意義的連結，才能賦予學生思辨的空間、同理心並引起學習的興趣。

她表示，可以用「典故」授課，以月餅起源的故事為例，可在課堂中提到朱元璋建立明朝歷史的典故，另外一例則可用「孔融讓梨」的經典故事，與成語「小時了了、大未必佳」、 「操之過急」等做更多連結，增加中文授課的趣味和深度。

另外，流行歌曲的設計也可加入教學課程，戴金惠建議，中文學校老師們可以將流行歌曲帶入時代的變遷、社會價值的轉換、生活品質的改良等，語言與文化相互關聯，文化是動態的，隨著時代的改變而演化。