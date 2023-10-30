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APEC峰會安全區 居民生活將受嚴重影響

記者李怡╱舊金山報導
APEC會議中心周圍的Yerba Buena安全區居民生活將受到嚴重影響。（記者李怡╱攝影）
APEC會議中心周圍的Yerba Buena安全區居民生活將受到嚴重影響。（記者李怡╱攝影）

負責APEC會議安全工作的聯邦特勤局（U.S. Secret Service）29日表示，下個月11日起在舊金山馬士孔尼會議中心（Moscone Center）舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）期間，會議中心周圍以及Yerba Buena社區等安全區域內居民生活，將受到嚴重影響。從11月15日開始的72個小時內，市民車輛將禁止通行。期間公共交通將中斷道路封閉，小型商業貨運車輛也將被禁止入內。

聯邦特勤局表示，峰會安全區將禁止車輛通行，並對進入的行人進行安檢。 期間會有大量安全執法人員在安全區域內，以保障與會的2萬多名訪客，包括與會各國政治家、商業代表、外交官以及外媒記者安全。

安全區範圍包括市場街、第二街、第五街和哈里森街（Harrison St.）。屆時安全區周邊會有圍欄遮擋，以限制行人與車場進入。 15日開始72小時內，峰會安全區的居民將無法駕駛私家車出入安全區。 包括給安全區商家送貨的運輸車輛，也會受到嚴重影響。 運輸車輛被要求必須在早上5時前到27號碼頭接受安檢，早上7時前駛出安全區域。

記者訪問安全區內的多個小商戶業主，他們均表示，考慮峰會期間停業休息。因為會議的戒嚴安保措施，會嚴重限制社區老顧客們的到訪，以及運輸貨物車輛的進入。因此從15日開始的72小時內停業，也許是最好的安排。

上周舊金山市長辦公室發布的APEC峰會的簡報工作會議中，市長布里德提到，希望本次會議在將舊金山推向世界舞台的同時，帶動當地小商業的繁榮。她同時表示，預期本次高峰會會為舊金山包括飯店、餐飲、旅遊等在內的當地經濟帶來5000萬元的創收。

舊金山市議員陳詩敏針對峰會對當地市民企業所帶來影響提出決議案，要求市長和市府機構動用為APEC預留的1000萬後勤保障金，來補貼因峰會受到經濟損失企業。此提案在市議會上全票通過。 各舊金山市議員也提議，提早將峰會對市民造成的安全、交通和各類影響告知安全區內的居民和弱勢群體，並用市府資金補貼，以減輕對社區、小企業和弱勢社區的影響。

舊金山警察局史考特（Bill Scott）表示，除了已經宣布的安全措施外，會議期間還會加強警力部署。 除舊金山所有宣誓警員會在整個峰會期間全程工作外，還會有其他執法單位人員共同參與，以保護會議安全。

舊金山 APEC

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