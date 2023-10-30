我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

107歲侯北人、22藝術家書畫矽谷聯展

本報訊
美國中華藝術學會年度聯展日前在矽谷亞洲藝術中心開幕。（矽谷亞洲藝術中心提供）
美國中華藝術學會年度聯展日前在矽谷亞洲藝術中心開幕。（矽谷亞洲藝術中心提供）

美國中華藝術學會年度聯展日前在矽谷亞洲藝術中心開幕。白娣、鄧福庸、雷家樂、白翠霞、蔡雅萍、錢超仁、于君慧、金大蓬、戴天禾、James Eckman,、Nina Ollikainen 、海音、張逸平、馮麗清、陳富民、曾慶群、卓月芬、陳淑珍、林玲、戚文瑛、王婷、黃雅純等22位藝術家，及今年107歲的潑彩畫家侯北人的書畫作品共70件參展。

侯北人子女侯一龍、侯大鋼，藝術史學者高木森、書畫家張維、梁禮清、陳雷、王躍進等70餘人出席開幕。其中侯北人105歲的新作「夕照秋山」為首次展出，畫高四尺，寬二尺，奇彩寫晚景，筆墨雄放，驚艷全場。

開幕式由矽谷亞洲藝術中心副館長徐心如主持。會上播放了侯北人新近錄音講話。

學生會會長曾慶群表示：「莊子說：上古有大樁者，以八千歲為春，八千歲為秋。青春可以是一種心態，季節亦是。侯北人老師把『春雨』比喻為一種美學觀念。正如春天的陽光氣候引致花朵綻放。畫家獨特的創造力能賦予作品生命，令想法、願望、美感洋溢於作品上。」

美國中華藝術學會成立於1979年中美建交之際，40多年來一直致力於促進美國本土對中國水墨畫的了解、以潑墨潑彩等方式去現代化水墨畫、並加深中國畫壇對潑彩藝術的理解。

高木森對侯北人的旺盛生命力和藝術創新能力深表欽慕。于君慧、錢超仁等回憶在學會美好時光。侯北人之女侯大鋼說，父親身體健康，寫字畫畫一直不斷，也非常關心學會會員的創作狀況。印石專家蔡武松贈送一方自己珍藏的寮國出產田黃印章給侯北人。

矽谷

上一則

北加中文校聯會 研討典故、流行曲教學

下一則

APEC峰會安全區 居民生活將受嚴重影響

延伸閱讀

日落公園青木墓園 迎亡靈節辦特色活動

日落公園青木墓園 迎亡靈節辦特色活動
矽谷萬聖節去哪要糖？ 科技大老家31日有看頭

矽谷萬聖節去哪要糖？ 科技大老家31日有看頭
紐約行者畫廊新銳藝術家李佳南「實踐圖境」個人展成功舉辦

紐約行者畫廊新銳藝術家李佳南「實踐圖境」個人展成功舉辦
矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點
心目華埠展 探討當代民間藝術聯繫

心目華埠展 探討當代民間藝術聯繫

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
震源中心位於舊金山國際機場附近。（翻攝自美國地質調查局）

灣區突發4.0級地震 震央位於機場附近

2023-10-27 22:16
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅