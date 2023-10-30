107歲侯北人、22藝術家書畫矽谷聯展

美國中華藝術學會年度聯展日前在矽谷亞洲藝術中心開幕。（矽谷亞洲藝術中心提供）

美國中華藝術學會年度聯展日前在矽谷 亞洲藝術中心開幕。白娣、鄧福庸、雷家樂、白翠霞、蔡雅萍、錢超仁、于君慧、金大蓬、戴天禾、James Eckman,、Nina Ollikainen 、海音、張逸平、馮麗清、陳富民、曾慶群、卓月芬、陳淑珍、林玲、戚文瑛、王婷、黃雅純等22位藝術家，及今年107歲的潑彩畫家侯北人的書畫作品共70件參展。

侯北人子女侯一龍、侯大鋼，藝術史學者高木森、書畫家張維、梁禮清、陳雷、王躍進等70餘人出席開幕。其中侯北人105歲的新作「夕照秋山」為首次展出，畫高四尺，寬二尺，奇彩寫晚景，筆墨雄放，驚艷全場。

開幕式由矽谷亞洲藝術中心副館長徐心如主持。會上播放了侯北人新近錄音講話。

學生會會長曾慶群表示：「莊子說：上古有大樁者，以八千歲為春，八千歲為秋。青春可以是一種心態，季節亦是。侯北人老師把『春雨』比喻為一種美學觀念。正如春天的陽光氣候引致花朵綻放。畫家獨特的創造力能賦予作品生命，令想法、願望、美感洋溢於作品上。」

美國中華藝術學會成立於1979年中美建交之際，40多年來一直致力於促進美國本土對中國水墨畫的了解、以潑墨潑彩等方式去現代化水墨畫、並加深中國畫壇對潑彩藝術的理解。

高木森對侯北人的旺盛生命力和藝術創新能力深表欽慕。于君慧、錢超仁等回憶在學會美好時光。侯北人之女侯大鋼說，父親身體健康，寫字畫畫一直不斷，也非常關心學會會員的創作狀況。印石專家蔡武松贈送一方自己珍藏的寮國出產田黃印章給侯北人。