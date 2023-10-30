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APEC前夕 金山華埠10、11日辦夜市 主要交通不受限制

記者李怡╱舊金山報導
華埠都板街上張燈結彩，為APEC夜市做準備。（記者李怡╱攝影）
華埠都板街上張燈結彩，為APEC夜市做準備。（記者李怡╱攝影）

舊金山2023亞太經濟合作組織APEC峰會在即，非營利組織美化華埠行動委員會(BeChinatown)，將在11月10日至11日、即APEC會議前夕，在華埠商業街上舉辦夜市，以吸引世界各地到訪人員，並帶動華埠小商業的繁榮發展。市交通局允許屆時華埠主要出入交通不受限制。

舊金山華埠在本次APEC峰會期間最占有交通便利的優勢。因會議期間的安保工作，市中心的多個商業區都在安全區內而被戒嚴，公共交通和私家車出行受阻。 為了方便市民轉乘，舊金山交通局宣布，屆時會保證華埠與聯合廣場的交通便利，不受限制，且中央地鐵白蘭站會議期間會全程開放。

今年APEC會議訂於11月11日至17日舉行，而華埠夜市活動則將於10日和11日下午5時至晚上9時，在華埠都板街上Pine街橫跨Sacrament街之間舉辦。 為此華埠都板街上已經張燈結綵，希望在APEC峰會之夜舉辦的華埠夜市，可以吸引眾多世界民眾到訪，並能欣賞到華埠具有中國傳統文化象徵意義的美景。

美化華埠行動委員會曾舉辦的中秋夜市活動。（記者李怡╱攝影）
美化華埠行動委員會曾舉辦的中秋夜市活動。（記者李怡╱攝影）

兩天的華埠夜市會設有20到30個攤位，皆以中國特色美食為主。攤商以華埠小商戶為主，還有經過BeChinatown嚴選的商家。

美化華埠行動委員會創始人勞微笑（Lily Lo）表示，華埠在過去幾年許多商家因經營不善被迫停業。目前的商戶夜因生意不景氣，晚上5時就打烊。 希望亞太經合組織峰會能給華埠帶來好的機遇，夜市活動可以為華埠帶來繁榮。

勞微笑從2017年開始就積極行動，為華埠的街巷安裝更多燈籠，以實現照亮華埠、振興經濟並加強華埠安全。 多數安裝燈籠的花費，都是來自勞微笑的私人募款。

士德頓街的小商業主張振表示，期待APEC國際性的會議可以為華埠商業街上的商戶帶來營業額上漲和復甦。因為在受到疫情影響之後，許多顧客的生活習慣和消費習慣都改變了，比如說喜歡在網上購物了，國際的遊客潮還沒有復甦，晚上5點之後華埠的街道上基本沒有客流了，很沒有人氣。希望這次的夜市可以將顧客再帶回來，特別是要多吸引一些年輕的遊客到訪。因為他們有活力，還有消費力，敢花錢捨得花。

在APEC會議的簡報會議上，舊金山市長布里德表示，希望這次的APEC會議不只是將舊金山帶到國際舞台，更希望是一個更好帶動舊金山各個社區的發展的機會。

華埠 APEC 舊金山

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