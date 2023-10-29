州眾議員表彰社區英雄 3華裔組織獲獎

加州眾議員米婭·邦塔27日晚間舉辦活動，表彰社區組織和個人。（記者劉先進／攝影）

加州第18區眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）27日晚舉辦活動，表彰社區組織和個人。三個華裔 組織獲獎，包括美國華裔精神健康聯盟（MHACC）獲得健康冠軍獎；東灣台山同鄉會因組建社安隊巡邏華埠 ，獲得社區和平獎；屋崙華埠林肯公園之友獲得社區倡導者獎。

米婭·邦塔說，作為州議員，一直希望表彰社區英雄。在仇亞犯罪飆升、社區感到恐懼之際，臺山同鄉會組建華埠社安隊維護治安，意義重大，「我為他們驕傲」。

加州眾議員米婭·邦塔（右二）表彰社區組織和個人，美國華裔精神健康聯盟彭一玲（右一）、東灣台山同鄉會馬作林（左二）代表領獎。（記者劉先進／攝影）

她也稱讚屋崙華埠林肯公園之友、美國華裔精神健康聯盟等社區組織的貢獻。「每次我看到精神健康聯盟的負責人彭一玲，都會讓人如沐春風。她為華人社區和亞太裔社區付出巨大的努力。我們需要關注心理健康 ，尤其是確保亞裔社區感覺到被關懷，能獲得心理健康服務和支持。能夠克服顧慮，勇敢說出自己需要幫助，因為這關係到他們的整體健康和心理健康。」

彭一玲表示，非常感激和榮幸獲獎，希望再接再厲，繼續服務華裔社區。她說，由於和社區緊密聯繫，美國華裔精神健康聯盟第一時間接觸到不少因為仇亞事件影響的民眾，才意識到，華人遭遇如此嚴重的仇視情緒。這讓他們頗為警覺，很快開通反仇亞心理援助熱線，800-881 8502，這也是華裔社區首創。疫情之下，精神健康的需求猛增37%。反仇亞心理援助熱線也擴展到11個接線員，工作時間為一周七天，每天早上9時到晚上9時，並有項目經理，進行應急干預。加州的相關溫暖熱線，也將該聯盟的熱線並入其中，作為子線，有華裔社區需要幫忙，由其分配資源援手。