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州眾議員表彰社區英雄 3華裔組織獲獎

記者劉先進／艾姆瑞維爾市報導
加州眾議員米婭·邦塔27日晚間舉辦活動，表彰社區組織和個人。（記者劉先進／攝影）
加州眾議員米婭·邦塔27日晚間舉辦活動，表彰社區組織和個人。（記者劉先進／攝影）

加州第18區眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）27日晚舉辦活動，表彰社區組織和個人。三個華裔組織獲獎，包括美國華裔精神健康聯盟（MHACC）獲得健康冠軍獎；東灣台山同鄉會因組建社安隊巡邏華埠，獲得社區和平獎；屋崙華埠林肯公園之友獲得社區倡導者獎。

米婭·邦塔說，作為州議員，一直希望表彰社區英雄。在仇亞犯罪飆升、社區感到恐懼之際，臺山同鄉會組建華埠社安隊維護治安，意義重大，「我為他們驕傲」。

加州眾議員米婭·邦塔（右二）表彰社區組織和個人，美國華裔精神健康聯盟彭一玲（右一...
加州眾議員米婭·邦塔（右二）表彰社區組織和個人，美國華裔精神健康聯盟彭一玲（右一）、東灣台山同鄉會馬作林（左二）代表領獎。（記者劉先進／攝影）

她也稱讚屋崙華埠林肯公園之友、美國華裔精神健康聯盟等社區組織的貢獻。「每次我看到精神健康聯盟的負責人彭一玲，都會讓人如沐春風。她為華人社區和亞太裔社區付出巨大的努力。我們需要關注心理健康，尤其是確保亞裔社區感覺到被關懷，能獲得心理健康服務和支持。能夠克服顧慮，勇敢說出自己需要幫助，因為這關係到他們的整體健康和心理健康。」

彭一玲表示，非常感激和榮幸獲獎，希望再接再厲，繼續服務華裔社區。她說，由於和社區緊密聯繫，美國華裔精神健康聯盟第一時間接觸到不少因為仇亞事件影響的民眾，才意識到，華人遭遇如此嚴重的仇視情緒。這讓他們頗為警覺，很快開通反仇亞心理援助熱線，800-881 8502，這也是華裔社區首創。疫情之下，精神健康的需求猛增37%。反仇亞心理援助熱線也擴展到11個接線員，工作時間為一周七天，每天早上9時到晚上9時，並有項目經理，進行應急干預。加州的相關溫暖熱線，也將該聯盟的熱線並入其中，作為子線，有華裔社區需要幫忙，由其分配資源援手。

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，此次獲獎感覺榮幸，也是對社安隊的鼓勵。如今社安隊巡邏華埠已972天，「我們的工作遠沒有做完，還需繼續努力。」他說，近期警方在華埠每天安排兩三輛警車，華埠治安比之前有所好轉。警方此前掃蕩名為「鬼城」（Ghost Town）的犯罪幫派，繳獲12枝槍。該幫派參與一系列劫車、持槍搶劫和汽車盜竊案。類似的打擊黑幫計畫，敲山震虎，作用頗大。希望繼續與警方聯手，維護社區治安。

加州議員米婭·邦塔（右）頒發健康冠軍獎給美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（左）。...
加州議員米婭·邦塔（右）頒發健康冠軍獎給美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（左）。（受訪者供圖）

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