新希望華人關懷基金會 慶10周年

新希望華人關懷基金會28日在庫比蒂諾迪安薩社區學院舉辦十周年年會。（記者王子涵/攝影）

新希望華人 關懷基金會28日在庫比蒂諾迪安薩社區學院（De Anza College）舉辦10周年年會。基金會目前擁有700多位義工、服務灣區 超過900位癌症 患者及其家人，從最初服務患者的「請問醫生」項目，逐步擴展至患者家屬，包括送餐、交通、康復服務等，一步一腳印，成為灣區最大的華人癌症關懷組織之一。

年會邀請到專業醫師黃夷伍、劉淑明為大家解開癌症治療中容易被誤解的迷思，並展示最新抗癌的醫療成果。同時還以照片、文字及手工藝等形式展示癌友的抗病史，傳播積極信號，體現生命光彩。基金會創始人、癌症倖存者沈悅和著名專欄作家信懷南也在現場進行訪談。

沈悅表示，華人普遍的想法就是確診癌症等同於「死了」，但隨著醫學的進步，一些癌症是有機會被治癒的。沈悅研究生物科學，每年會在美國定期做身體檢查，十分注重身體的養護，一次偶然的機會在朋友力薦下，她在台灣接受了乳腺癌的檢查，才發現自己已經患癌。

「二、三十年前，乳腺癌的檢查只靠X光，然而東方女性的乳房組織比較密，光依靠X光檢測結果會有失誤。」沈悅說，這讓她十分懊惱，在治療過程中也吃盡苦頭。「康復後出來做義工，是希望不會有其他女性再承受痛苦。去年，FDA批准對於乳房組織較密的亞裔、印度裔和非裔女性，在檢查乳腺癌時要以超音波輔助。」

沈悅表示，東方女性在身體和精神上的韌性很強，能夠忍受痛苦，但缺乏提前預防的意識。「每八個女性中就有一個患有乳腺癌，晚發現的患者就會失誤很多。」沈悅說，「患病時最大的痛苦便是擔心無法繼續陪伴孩子和親人。」

年會邀請到專業醫師黃夷伍、劉淑明為大家解開癌症治療中容易被誤解的迷思。（記者王子涵/攝影）

康復後的沈悅面對生活變得更加勇敢，退休後不僅編寫製作數十部舞台劇，還不遺餘力的幫助癌友。「生命中最糟糕的遭遇，也可能是最美好的安排。」沈悅說。

副會長蕭婷玉表示，十周年年會是基金會疫情以來舉辦的首場聚會，許多義工在加入之前已經在美國防癌協會華人分會服務多年。

「華人癌友面對的最大困難是心理上的恐懼，義工的陪伴和心理建設至關重要，讓癌友認為她們不是孤單的。」蕭婷玉說，「我們希望服務到更多的華人家庭，但更希望下一個十年人類能夠找到根治癌症的方法。」