屋崙新社區中心建成 盼減少暴力

屋崙的Fruitvale新建社區中心內景。（記者楊逸辰／攝影）

社區組織團結委員會（Unity Council）在屋崙 的Fruitvale新建立了一個1萬平方英尺的社區中心，旨在減少暴力、促進社會平等。

這一花費600萬元建成的三層社區中心將爲Fruitvale的藝術家、企業家以及本地的商業乃至非盈利組織提供空間。該大樓原本是一座共濟會樓宇，但是已經空置多年，如今它已經成為了新的社區居民活動中心，同時也會是Fruitvale小型企業協助中心的新本部。除此之外，該中心也會成為百拉達服務公司（Peralta Service Corporation）的新總部，來將當地尋找工作的人和工作機會建立起聯繫。

屋崙的阻止暴力部門臨時主席基棱斯慶祝新的社區中心建成。（記者楊逸辰／攝影）

這一切都是團結委員會與屋崙的阻止暴力部門（Department of Violence Prevention）的合作下建立完成的，該部門的臨時主席基棱斯（Kentrell Killens）發言道：「我們想要保證處理我們所經歷的創傷和傷害，疫情 已經給我們帶來了另一個級別的創傷，我們不再想要這個社區的人們受傷，我們想要人們康復。」

團結委員會的傳播和對外關係高級經理加提雷斯（Caheri Gutierrez）表示，「這真是非常精采的一天，今天我們慶祝新的社區中心的建成。本地的商業和社區成員可以利用這個中心和阻止暴力部門一起讓社區再創輝煌。」

疫情期間Fruitvale是阿拉米達縣最艱難的地區之一，疫情給該地區帶來的暴力和犯罪的增加，進而大大給本地的商業走廊帶來了負面影響。但是團結委員會的成員很自信能夠通過這個新的社區中心帶來協調，干涉暴力犯罪 ，提供康復服務，「本地商業支持者和消費者就又能夠重新回到這些美味的餐廳用餐了！」加提雷斯説道。

加提雷斯還認為，這個新的社區中心的建成能夠制止和威懾暴力犯罪的發生，尤其是因為它是阻止暴力部門協助建設的。這個部門將會清晨7時至午夜運營，部門的工作人員全都經過專業訓練，既會制止犯罪又會醫療急救，這對建設安全社區來說是十分關鍵的。

她說：「阻止暴力部門訓練了員工如何交流、如何將暴力犯罪事件降溫，所以我們知道他們能夠加深社區成員之間的信任。」