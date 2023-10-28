屋崙搶劫案 9未成年人未起訴戴口罩難識別

屋崙華埠9街一家甜品店內5月9日曾發生一起搶劫，三個非裔未成年女生搶走三個亞裔年輕人的財物，受害人試圖追回被毆打。（視頻截圖）

阿拉米達縣地檢長官善貞在27日的對話中表示，此前屋崙 有案件聲稱九個未成年人捲入搶劫。但事實是，案件中，這些孩子戴著連體衫帽和口罩 ，無法逐一識別，無法超越合理懷疑，所以他們未被起訴。

屋崙華埠9街一家甜品店內5月9日曾發生一起搶劫，三個非裔未成年女生搶走三個亞裔 年輕人的財物。亞裔受害人試圖追回被毆打。接近屋崙警局的知情人士告訴本報，該搶劫團夥此前搶劫了包括甜品店在內的32個受害者。但因證據不足，沒有被地檢長辦公室起訴，最終釋放。同一夥人6月底因6起搶劫案和駕駛一輛偷來的汽車被捕。

官善貞表示，警方在一輛車中逮捕九個孩子，並將其送到少年法庭。現實情況是，他們都帶著連帽衫和口罩，受害者無法識別他們。事發時，目擊者拍攝的視頻，也無法識別每個人的身分。因為無法確認某個未成年犯罪，所以地檢長辦公室無法指控。

如果確認未成年身分並予以指控，如何追究他們的責任？這是一個發生在少年法庭內部的保密過程。與刑事訴訟完全不同。如果有地檢官說，可以排除合理懷疑證明這一點，案件繼續在法官前聽證。不過，現場沒有陪審團。聽證確定的是，是否有證據證明這些孩子犯了罪，法庭將依據相關規定進行判決。在這種情況下，法官實際上擁有比成人法庭法官手中更大的權力。官善貞說，「地檢長辦公室要做的是，基於證據起訴，試圖證明超越了合理的懷疑（檢控時，必須提出毋庸置疑的證據，消除陪審團或法官心中所有理性的懷疑，方可定罪）」。

官善貞強調，針對少年犯，需要多管齊下，讓孩子們看到社區中的機會，重要的是與緩刑局合作進行投資，該局決定是否將這些孩子送往少年司法委員會，是否將他們實際收押在少年中心，或者是否將他們送回家與父母團聚。「我們所做的就是啟動一個程式，至少嘗試評估，是否可以聯繫那些可能被拘留的孩子，讓他們知道有回家這個選項。」