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APEC在即 丁右立：加州、亞洲合作優勢 得天獨厚

記者王子涵／舊金山報導
丁右立表示，加州與亞洲的合作有著得天獨厚的優勢。（記者王子涵/攝影）
丁右立表示，加州與亞洲的合作有著得天獨厚的優勢。（記者王子涵/攝影）

距離亞太經濟合作組織峰會（APEC）開幕僅有兩周的時間，各國的先行訪問團正陸續抵達加州舊金山做準備。加州能夠通過APEC峰會拉近與亞洲各國的經濟合作，其中可持續發展和創新成為本次峰會的主題之一。代表舊金山地區的華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）和代表斯托克頓地區的眾議員拉普杜亞（Carlos Villapudua）27日舉行聽證會，討論氣候變化與全球市場經濟發展的議題。

丁右立表示，加州與亞洲的合作有著得天獨厚的優勢。「當我們在綠色能源技術等領域展開合作時，這不僅能幫助經濟蓬勃發展，還能降低受污染地區的健康風險。」丁右立同時也是亞洲—加州貿易與投資特別委員會主席，他提到僅去年加州投資了數十億元用於清潔能源和氣候變化的發展，包括土壤健康、電動汽車、充電基礎設施和可持續農業等。

丁右立特別提到電池儲存技術，稱在過去幾年內加州安裝的電池儲存裝置的總量已經達到目標的三倍以上。「綠色能源很大程度上取決於環境，你無法隨意開啟或關閉，無論是太陽能還是風能，都需要一種方式儲存他們所產生的電能。」

根據APEC官網，APEC會員國所在地區占全球人口的40%，占全世界生產總值的55%，卻排放出全球60%的溫室氣體和65%的碳排放。當天的聽證會聚焦在綠色交通和農業兩大主題。目前，加州和中國是世界電動車產業的引領者，美國是世界最大的農業出口國，中國、日本和南韓是最大的合作夥伴。

「全世界在綠色農業和交通方面的技術和經濟發展已經徹底地改變了加州的經濟。」拉普杜亞說，「在APEC會議到來之前，舉行相關聽證會是十分必要的。我願繼續與丁右立議員合作，保證未來的商業發展是可持續和創新的。」

隨後，包括州長辦公室商業和經濟部代表Henan Li、灣區經濟委員會高级主任Sean Randoph等表達了加州在全球科技產業的領先地位，然而對美國缺席諸多國際經濟組織，如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及全球供應鏈對中國生產力的依賴表達了擔憂。

聽證會聚焦在綠色交通和農業兩大主題。（記者王子涵/攝影）
聽證會聚焦在綠色交通和農業兩大主題。（記者王子涵/攝影）

加州 APEC 眾議員

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