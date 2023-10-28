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專家：具多邊緣群體身分學生 易遭校園霸凌

記者王子涵／舊金山報導
費多爾表示，疫情大流行加劇了對亞太裔社區的仇恨和歧視。（翻攝自官網）
費多爾表示，疫情大流行加劇了對亞太裔社區的仇恨和歧視。（翻攝自官網）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）27日舉辦有關「校園霸凌助燃仇恨文化」研討會，包括加州民權部高級政策主任門羅（Becky Monroe）、紐約時報暢銷書作家斯萊特（Dashka Slater）、亞裔學生領袖費多爾（Mina Fedor）等受邀發言。會上指出，擁有多個邊緣群體身分的學生更容易在校園中受到霸凌，並且霸凌常會在同種族社區中或少數族裔之間發生。

作家斯萊特研究校園霸凌問題已有十年，其撰寫的相關書籍也登上紐約時報暢銷書籍榜單。她表示，許多校園霸凌的施暴者並不一定是種族主義者或歧視性少數社區，更多是受到了網路世界中偏激言論的影響。

她強調，一些極端組織透過網路平台向年輕人製作分享種族主義的表情包或短視頻。這對許多缺乏批判性思維的學生來說，產生了長期的精神影響。「一些學生認為這是可以接受的幽默，」斯萊特指出，「即便是在相對進步的社區，也有可能滋生種族主義。社交媒體對於年輕人的心理影響是巨大的，學校應該幫助學生辨別帶有偏見的內容。」

斯萊特還表示，一些少數族裔學生既是霸凌的受害者，也是加害者。數據顯示，四分之三的15至25歲美國青少年曾在網路上閱讀過偏激言論、其中近半數的內容是與種族相關。四分之一的學生在學校看過仇恨的標誌。在2018至19學年報告的130萬名校園霸凌受害者中，近半數的原因是種族。

費多爾表示，疫情大流行加劇了對亞太裔社區的仇恨和歧視。她表示，亞太裔社區其實高度多樣化，但仍會受到刻板印象和仇視心理的對待。她認為，學校應多以包容性教育為核心，幫助少數族裔學生發聲。

門羅表示，加州法律要求學校應為學生提供包容的學習環境，學生不應該因自己的種族而被區別對待。其中學校要為學生積極發聲，無論是身體或情感上收到的傷害，讓所有人的聲音得到表達。

斯萊特表示，一些少數族裔學生既是霸凌的受害者，也是加害者。（翻攝自官網）
斯萊特表示，一些少數族裔學生既是霸凌的受害者，也是加害者。（翻攝自官網）

霸凌 種族主義 加州

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