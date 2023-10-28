阿縣地檢長官善貞：罷免不能解決治安問題

官善貞表示，罷免並非提升治安的方法。（記者劉先進／攝影）

屋崙 大都會商會27日舉行對話阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）活動，名為「屋崙洞見」（Inside Oakland）。在提問環節，官善貞表示，罷免 並不能解決治安等問題。舊金山 就是前車之鑑，罷免前地檢長，罪案等問題依然存在。希望團結各方，找到增強社區治安的解決之道。

主張罷免阿縣地檢長官善貞的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），已正式向阿縣選務處提交罷免意向通知書。從9月底算起，該組織須在160天內提交7萬3195個阿縣選民的有效簽名，以獲得將罷免案列入投票的資格。罷免方認為，官善貞姑息罪犯，讓犯罪失控，須承擔責任。

官善貞在對話中多次表示，她並非屋崙市長，不可能一己之力解決所有問題，需要社會各界精誠合作。並強調上任以來起訴了7610起案件，包括謀殺和嚴重暴力犯罪。一直幫助受害者。

她說，打造安全社會的唯一出路，就是團結各方。「我對包括屋崙警局在內的每個執法機構都說過，對我橫加指責，不是解決問題的方法。」比如，針對未成年人犯罪問題，須與緩刑機構、非營利組織合作。幫助教師和學校，幫助孩子們參與音樂和體育方面的公民活動，讓他們找到替代犯罪的事情。「給他們一個目的、希望和一些機會。比如我不是說音樂會的超級粉絲，但音樂產業給了一些孩子希望和出路。」

官善貞強調，另一種選擇是推動罷免行動，推翻選舉結果。有人在舊金山罷免前任地檢長博徹思，並沒讓城市變得更好，只是製造了更大的混亂，城市內還是存在和罷免前一樣的治安問題。「如果我們為罷免行動募集100萬元，何不把資金投入到學校和住房中去？投入數百萬資金僱人，在城市中走來走去，分發傳單和海報，這些紙張最終的歸宿是垃圾桶。我公平公正地贏得了選舉。競選時，我告訴選民會做什麼，如今我會持之以恆，做得更多。」