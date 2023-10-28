6100萬元補助過關 聖荷西平價住宅開工

聖荷西市區正在興建的合宜宅Miro Apartments。（來源：聖荷西市政府）

聖荷西 市的平價住宅進度原本就落後加州 其他地方，未來八年應該提供6萬2200間可負擔住宅，其中四分之一應留給極低收入 戶。經過持續協調，市議會近日終於通過6100萬元的補助，使South Bascom Avenue與Dry Creek Road交會口附近的Dry Creek Crossing建案得以開工。

市內的CRP Affordable Housing and Community Development負責本項計畫，預計幾周內就可開工，2025年11月完工後再轉移給市府。Dry Creek Crossing建案預計提供65戶住家，21戶一房、25戶兩房、19戶三房。

入住的家庭年收都在聖荷西中位數的30%至70%之間。聖他克拉拉縣的年收中位數為一人12萬6000元，四口之家18萬1300元。因此非營利的Pacific Southwest Community Development Corporation未來還將進駐，替居民提供課後輔導、成人健康與教育課程等服務。

加上當地生活條件不錯，工作機會多、學區也好，新到的居民應該可以很快就安定下來。只是未來的供餐還是隱憂之一，因為聖荷西兩大供應商Martha's Kitchen與Loaves and Fishes Family Kitchen都因為市府不再提供疫情補助，而必須縮減目前每周萬餘份的供餐量。兩年之後的情況更難確定，萬一兩家還是不行，可能將由鄰近的食物銀行撥調。

為了此一建案，CRP Affordable Housing and Community Development還自老店Kirk's Steakburger買地，這家75年的老店本周歇業後，將在對街重新開張，利用已經沒人使用的店面。

當地屬於第九選區，市議員為Pam Foley，她告訴San José Spotlight，District 9至少還需要提供2000間可負擔住房，「我們還差得遠呢」。