聖他克拉拉縣新結婚禮堂 迎首對新人

聖縣議會議長艾倫伯格在新禮堂為新婚夫婦主持婚禮。（主辦方提供）

新婚夫婦傅勞斯（Andrew Flores) 和蘭丁（Tania Landin)估計沒有想到，自己的婚禮會成為媒體爭相報導的盛事。這對新人日前在聖他克拉拉縣書記及記錄辦公室全新的結婚禮堂舉行婚禮，吸引各類媒體的匯集一堂和報導。

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg)在當天主持了這場婚禮儀式。來自新婚夫婦雙方家庭的十幾名親友參加，其中包括他們的孩子，26日就1歲的馬雅（Maya)，以及4歲的喬丹 （Jordan)。喬丹還負責給新婚夫婦遞上戒指。

艾倫伯格說自己此前只主持過一次婚禮，以後也不會在新婚禮堂日常主持婚禮。但非常榮幸能為兩位新人主持這次婚禮。「被邀請主持新結婚禮堂的首次婚禮儀式，是非常特別的，」艾倫伯說。

過去24年來，自從縣府書記及記錄辦公室從法院接過舉行婚禮的責任後，新人們一直在West Hedding Street縣政府大樓地下室的一間小禮堂裡舉行儀式。縣府書記及記錄辦公室搬遷到北聖荷西 Tasman Drive的新址後，一個新的結婚禮堂也在搬遷計畫中。舊址的最後一場婚禮在上周五舉行。

與舊址相比，新禮堂各方面都有所升級。新址空間是舊址的幾乎兩倍，可以容納49名賓客。淺色的木製長椅，白色的水磨石地面和樹枝花卉圖案的牆紙，都體現出自然溫馨的氣氛。新人也可以選擇在一個有遮蓋的室外空間舉行婚禮。對於希望儘量簡化程序的新人，也可以選在書記及記錄辦公室辦事窗口舉行儀式。

當傅勞斯和蘭丁上週申請結婚證書的時候，他們獲得了成為第一對在新址舉辦婚禮新人的機會，並最終決定接受這個機會。「我們覺得這是個很特別的機會，」傅勞斯說，「我們很幸運能為這個美麗禮堂開幕。」