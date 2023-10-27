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華人健康促進計畫推「周三午餐漫步」 聊天紓壓

記者江碩涵／灣區報導

面對快速變化的社會環境， 工作的壓力，家庭的責任，是不是常覺得被壓得喘不過氣？情緒的調適和心理健康的維護，已是現代人不得不學習的重要功課。

「華人健康促進計畫」（CHI）新推出「周三午餐漫步」聊天室，由臨床心理師李偉倩主持，利用午餐時間和大家聊一 些心理和情緒管理的小話題，希望帶給大家一些新思維和新方法，能更輕鬆地處理和因應生活中的壓力和挑戰。

「周三午餐漫步」已於10月25日首度在網路舉行，主題是「為什麼改變這麼困難？什麼是科學實驗證明的有效進行改變的步驟和方法？」李偉倩介紹以加法和取代法來進行改變，並在後半段開放問答和分享。錯過的朋友可以在臉書群組觀看直播影片：www.facebook.com/groups/chinesehealthinitiative/

「周三午餐漫步」11月1日的主題是「我不知道該說什麼」。李偉倩表示，無論工作或與親戚朋友互動中，有時候覺得自己好像不知道該講什麼，或怕說錯話，這很正常也很常見。她將以輕鬆談天的方式，以實用的例子與大家探討在工作和社交場合如何「說對話」。

李偉倩於普度大學取得心理諮商博士，在史丹福大學進行博士後研究，是全國認證臨床心理醫師，任教於聖荷西州大。

「周三午餐漫步」於中午12時10分至12時50分，可上網報名：elcaminohealth.org/chi-events。

史丹福大學 心理師 心理健康

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