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佳節到 金山灣區媽媽教室推聖誕花圈DIY

記者江碩涵／灣區報導
陳慧絪老師將帶領大家如何使用麻繩、配合麻布等環保材質，設計出相當厲害的聖誕花圈。（主辦單位提供）
陳慧絪老師將帶領大家如何使用麻繩、配合麻布等環保材質，設計出相當厲害的聖誕花圈。（主辦單位提供）

年底佳節到，金山灣區媽媽教室負責人高玉麗指出，配合佳節活動，加上想要加入更多創新元素，並培養更多僑胞美學素養，這次活動推出「善用麻布與麻繩巧妙結合DIY聖誕花圈｣，相信可以吸引到更多年輕族群參加，增加更多佳節氣氛。

活動將於11月3日在南灣僑教中心舉行，由陳慧絪老師帶領大家善用麻繩來製作手工藝品。麻繩高雅又堅實，經過染色後的麻繩相當多彩，替藝術創作增添新氣象，陳慧絪將帶領大家如何使用麻繩、配合麻布等環保材質，設計出相當厲害的聖誕花圈，全程詳細解說，學員學會以後可以在家練習，隨時做出漂亮的花圈。

金山灣區媽媽教室推出「善用麻布與麻繩巧妙結合DIY聖誕花圈」活動。（主辦單位提供...
金山灣區媽媽教室推出「善用麻布與麻繩巧妙結合DIY聖誕花圈」活動。（主辦單位提供）

陳慧絪專注於美勞藝術創作，學習東、西洋多流派插花逾30年，並取得日本池坊花藝教授資格及西洋花藝結業認證。除擁有池坊花藝教授、裝置藝術及禮品包裝高級班資格外，近年來更自創「乾燥花畫」和「麻繩藝術」創作及教學，希望能帶給灣區媽媽教室的學員心靈抒發和美的自我饗宴。這些作品也是坊間買不到的別緻手工品。

課程：善用麻布與麻繩巧妙結合DIY創意精緻聖誕花圈

講員：陳慧絪

時間：11月3日10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

陳慧絪老師專注於美勞藝術創作，學習東、西洋多流派插花逾30年，並取得日本池坊花藝...
陳慧絪老師專注於美勞藝術創作，學習東、西洋多流派插花逾30年，並取得日本池坊花藝教授資格及西洋花藝結業認證。（主辦單位提供）

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