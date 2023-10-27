TACCNC工商研習營 學習打造品牌

北加州台灣工商會TACCNC 將於11月5日上午10時至下午6時，在南灣僑教中心舉行第36屆工商研習營。（主辦單位提供）

北加 州台灣工商會TACCNC 將於11月5日上午10時至下午6時，在南灣僑教中心舉行第36屆工商研習營，讓金山灣區 及矽谷地區華人企業及專業人士有促進交流機會，預計將有上百人參加。

北加州 台灣工商會現任會長王若衣（Daisy Wang）表示，北加州台灣工商會在北加地區服務來自中華民國台灣中小企業36年，秉持著創會宗旨，每年都會舉行研習營，促進美國台僑工商發展，本著互助互惠精神，促進會員聯誼交流，輔導會員企業發展。

今年工商研習營以「在高度市場競爭中創造商機、打造品牌優勢和達到最高銷售目標」為主題，邀請八位創業家和專業人士分享知識與實務經驗，讓參加者學習在企業營運中的創新做法和有效的管理。

講座內容包括供應鏈和採購注意事項及政策、新創公司募資技巧分享、如何創造高效流程達成銷售目標、企業節稅及新政策、如何擬定品牌及產品上市策略、如何創造個人品牌增加收入等主題。

活動當天安排會員交流及商展，並為參加者提供午餐、茶點，並擴大舉辦與北美洲台灣商會聯合總會進行現場聯合直播，分享給北美更多台商會員，當日駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑及僑務委員等也都會參與。如有興趣報名者請於10月31日前上網報名：https://bit.ly/Taccnc2023BizTicket。

時間：11月5日上午10時至下午6時

地點：南灣僑教中心

費用：TACCNC會員和青商會會員、貴賓免費入場；35歲以下年輕專業人士和創業家10元；灣區社團和聯盟組織會員15元；非會員30元，入會費含午餐、點心。

TACCNC 為501c(3)非營利組織，廠商贊助費用為300元，包括現場商展贊助攤位、贊助商品牌印刷宣傳、TACCNC官方網站、社交媒體平台，如臉書和LinkedIn等數位媒體宣傳及兩張門票。詳情可寫信至[email protected]。