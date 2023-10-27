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慈濟冬季義診 29日聖荷西登場

本報訊

美國慈濟基金會北加州分會的冬季社區義診訂於10月29日上午9時至下午3時在聖荷西志業園區舉行。社區義診為社區民眾提供免費醫療服務，服務項目多元。

 

不同於每月固定的牙科、中醫義診，社區義診是針對低收入及沒有保險民眾提供免費醫療服務。這是北加州分會第25年舉辦社區義診。當天20多位專業醫護人員為灣區民眾，不分宗教、種族及收入，提供免費醫療服務，歡迎灣區民眾定期做好身體檢查，踴躍參加。

 

服務項目包括：量血壓、血糖（至少四小時禁食）、身高、體重及多位中醫、西醫、牙科、皮膚科、眼科、脊椎神經科醫師為大家提供免費醫療諮詢及治療。除了以往牙醫、中西醫、皮膚篩檢、脊椎科、眼科等各科的服務外，當天並有慈濟大愛牙醫醫療車在場，參加民眾可一次享受全方位的服務。

疫情期間，為了保護民眾及志工的安全，目前慈濟所有的義診活動皆要求看診的民眾預先打電話預約，需服務民眾請在周一到周四上午10時至下午3時，電話408-964-4560預約，如忙線請清楚留下姓名及電話。

義診當天請民眾依照預約時間20分鐘前來，記得㩦帶有照片的身份證明，如駕照、護照、老人證等及戴口罩，歡迎灣區民眾踴躍利用這個免費的醫療服務，並分享慈濟義診訊息給需要的人。

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