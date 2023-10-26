曾製冰毒、炸彈 聖荷西1屋150萬開賣

聖荷西一棟據稱製造過冰毒、炸彈的房屋開價150萬元上市。（電視新聞截圖）

NBC灣區電視台報導，根據房地產 網站Zillow ，聖荷西 一棟曾是冰毒（meth）實驗室和炸彈製造地的房屋，現在以150萬元的價格在市場上出售。

今年三月，聖荷西警方和聯邦調查局（FBI）聲稱卡拉瑟夫（Peter Karasev）囤積了製造炸彈的化學品、冰毒和槍支，隨後他們來到了Potomac Court街668號。調查人員指控卡拉瑟夫在聖荷西周圍放置了多枚炸彈，目標是針對包括太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric Co.）變壓器在內的基礎設施。爆炸沒有造成人員傷亡。

警方說，卡拉瑟夫與妻子和三個年幼的孩子住在這所房子裡。他在三月份被捕後，所有孩子都被重新安置。他的妻子沒有被指控犯有任何罪行。

他被控三項罪名：危害兒童、縱火、點燃破壞性裝置意圖傷害或恐嚇、干擾電線以及持有材料意圖製造爆炸裝置。

房源信息簡短地提到了這所房屋的歷史，指出這所房屋有一個不再使用的冰毒實驗室，截至24日，冰毒汙染尚未清除。清理房屋的費用將加到房價上，10月13日的掛牌價為142萬5000元，但一周後就漲到了155萬元。

據Keller Williams Realty房地產經紀塞洛斯（Cindy Selleos）稱，在聖他克拉拉縣衛生局批準之前，潛在買家也不得進入該房屋。

聖他克拉拉縣環境衛生部公共信息官利特爾（Larry Little）說，被冰毒實驗室活動汙染過的房產，必須先經過評估和清理達到國家標準，否則被認為不適合人類居住；但從法律上講，這樣的房屋仍然可以在市場上出售。他補充說，此類項目的費用由業主承擔，並根據汙染程度和聘請的承包商而有所不同。

2021年的Compass房源信息顯示，該房屋面積為2743平方呎，擁有現代化的內部裝修、升級的家電和燈具、一個兒童遊樂區、一個遊泳池和一個 「可用作女人屋或男人洞穴的裝修好的棚屋。」

就在卡拉瑟夫被捕後的新聞發布會上，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說，他非常感謝幾個月來的監視，避免了可能 「帶來生命損失的非常黑暗的一天。」

在卡拉瑟夫被捕的一周內，每天都有40多名聯邦調查局人員在現場。據KGO-TV報導，身為俄羅斯 公民的卡拉瑟夫告訴調查人員，他一直在為烏克蘭和俄羅斯的持續衝突所困擾。