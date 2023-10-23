急救人員職業發展博覽會 舊金山開鑼
由職業規畫組織Dusty's Fishing Well主辦、夢想守護者計畫(Dream Keeper's Initiative)和人權委員會協辦，急救人員職業發展博覽會(First Responder Career Pathways Fair)22日在舊金山市政廳舉辦。本次展覽旨在為對消防、緊急救援，以及緊急醫療服務感興趣的人士提供深入了解職業知識和職業規畫的機會。
本次展會的主題為「踏上成為真正英雄的旅程」。會上有消防局設置的消防救援攤位以及緊急醫療護士攤位，讓感興趣的人們了解諮詢相關的工作內容和職業培訓項目。
前來參加展覽的不只是就業和再就業的群體，還有社區學院以及舊金山聯合校區的學生們，可培養他們的職業興趣。參加本次博覽會的還有對救援職業感興趣的青少年和市民，也是與職業專家和官員深入交流的好機會。
前來參加展覽的亞裔社區青年Dan表示，自己從小的願望就是做一名消防員。「雖然現在我正在讀高中，但是還是很想早點了解，如何能成為一名合格的消防員，應該做哪些準備等信息，所以前來參加這次會議在這個過程中，我與消防局副局了解了很多專業的知識，以及他們的日常生活和有趣的工作見聞。」
現場不只是有對急救工作有興趣的人士，還有不少的家長帶著自家的孩子前來博覽會了解相關急救的常識。亞裔家長May說：「今天周末正好帶著孩子來前來參加展覽，一是參觀一下舊金山市政廳，再是帶著女兒來了解一些防火和生命緊急救援的知識。同時也順便培養一下孩子們的職業興趣，一舉多得。」
上一則
言論自由不保護仇恨
下一則
FB留言