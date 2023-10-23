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加州針灸日 中醫公會盼針灸師可獨立服務Medicare病人

記者徐蓓蓓／南灣報導
眾多來賓參加「加州針灸日」慶祝大會。（記者徐蓓蓓╱攝影）
眾多來賓參加「加州針灸日」慶祝大會。（記者徐蓓蓓╱攝影）

美國中醫公會與代表矽谷地區的州眾議員羅達倫（Evan Low)為慶祝眾議會48號決議案（AR48）通過，22日在庫比蒂諾社區大廳舉辦慶祝大會。加州針灸日決議案起草人為羅達倫，主要贊助單位為美國中醫公會。該案確定每年7月12日為「加州針灸日」。7月12日同時也是1975年前加州州長布朗(Jerry Brown)簽署通過SB86號法案，將加州針灸合法化的日子。

出席當天慶祝大會來賓有加州財政長馬世雲、加州眾議員羅達倫、李天明，庫比蒂諾副市長莫罕（Sheila Mohan）,、庫比蒂諾市議員趙良方，巴洛阿圖市長顧錦珍、薩拉度加副市長趙嬿等。

美國中醫公會榮譽會長黃憲生代表中醫公會，感謝羅達倫提議將7月12日訂為「加州針灸日」。他表示，針灸行業同仁非常感謝來自羅達倫、馬世雲長期以來的支持。「自從布朗前州長在1975年7月12日簽署SB86號法案以來，針灸在加州取得了長足的發展。加州現有超過1萬2000名持證針灸醫師和十幾所提供碩士或博士學位的針灸學校。」

黃憲生說：「針灸療法被加州人推崇和廣泛使用。因為其安全、有效、簡便和經濟的特點，被認為是主流治療手段。加州健保Medi-Cal、Worker′s Compensation Insurance，車險和大部分的健保都覆蓋針灸服務。聯邦健保Medicare項目也從2021年開始包括針灸治療慢性腰痛的項目。」

他說：「目前，中醫公會正在和針灸專業人士、政治家以及公眾密切合作，推動聯邦HR3133法案。HR3133法案旨在給予持證針灸師Medicare提供者的資格。這樣針灸師就可以獨立地服務Medicare病人，並直接從Medicare收費。全美6000萬Medicare參保者就可以方便快捷地利用高質量的針灸服務了。」

加州針灸日慶祝大會上的太極劍表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
加州針灸日慶祝大會上的太極劍表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

民眾Kim Hatam分享，自己移居加州後各種不適，健康頻亮紅燈。後在針灸師的幫助下，逐漸恢復健康，並成功受孕，生下可愛寶寶的經歷。

加州針灸日慶祝大會上的中醫義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）
加州針灸日慶祝大會上的中醫義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）

羅達倫說：「加州擁有比全美其他任何地方都更多的針灸醫師。在如今鴉片類止痛藥物氾濫的現實下，推廣針灸治療尤為重要。」

顧錦珍表示，她的爺爺是來自上海的中醫師，自己從小就在濃厚的中醫氛圍中成長，對針灸的重要性認識很深。

本次慶祝大會還包括了中醫養生保健講座、太極劍表演與愛心義診等活動。

加州針灸日慶祝大會上的中醫義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）
加州針灸日慶祝大會上的中醫義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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