溫徹斯特鬼屋 萬聖節體驗恐怖氛圍

鬼屋外景也相當有神祕氛圍。（記者楊逸辰/攝影）

「失控：新居之夜」萬聖節 鬼屋體驗活動正在進行中，位於聖荷西 溫徹斯特大道（Winchester Blvd）525號的溫徹斯特神祕屋，活動9月22日開始一直至10月31日結束，每晚7時15分和10時15分都有兩場活動。

溫徹斯特神祕屋（俗稱爲溫徹斯特鬼屋）是由步槍製造商威廉沃特．溫徹斯特（Wiiliam Wirt Winchester）的妻子莎拉．溫徹斯特（Sarah L. Winchester）建造的，是一座擁有160間房間的維多利亞式大宅。溫徹斯特夫婦1862年9月30日結婚，育有一個名叫安妮帕迪（Annie Pardee Winchester）的孩子，但她在1866年出生後大約一個月便夭折。1881年威廉因結核病去世，繼承他遺產的沙拉成了當時全美最富裕的女人之一。

關於溫徹斯特夫人最廣為流傳的傳說，是她被溫徹斯特牌步槍奪命的幽靈所困擾。她的丈夫去世後，一位靈媒告訴她，為了避開這些幽靈，她必須西遷，購置一座房屋，並且不停地將建築擴建。這座房屋就是溫徹斯特神祕屋，這也是為何該房屋這麼多房間原由的傳說。

有人說，她相信一旦停止建造更多的房間，她就會死去，而其他理論則暗示她建造這座房子如同一個迷宮，以便讓那些超自然的折磨者無法接近，並迷失在建築物的複雜結構中。為了避開這些幽靈，據稱她每晚都會在不同的臥室睡覺，並且走過她自己家中錯綜複雜的路徑。

「失控：新居之夜」預計將成為南灣地區最重要的萬聖節恐怖體驗，今年的活動將呈現全新的起源故事線，全新角色和可怕的驚悚場面。

主題「失控：新居之夜」的真實故事，發生在1923年。1922年秋季溫徹斯特太太去世後，備受尊敬的好萊塢夫婦邁爾斯和弗洛拉泰勒（Miles&Flora Taylor）入住了惡名昭彰的溫徹斯特神祕屋。1923年，他們廣發邀請，舉辦本世紀最盛大的新居之夜派對。隨著夜晚的深入，神祕的氛圍籠罩其中，聚會背後更加深奧的故事也隨之展開。

遊客將在溫徹斯特神祕屋前花園內開始他們的體驗，參加一場20年代的花園派對。在活動中，他們將享受現場娛樂、與角色互動、遊戲、拍照機會、主題食品和飲料等。然後他們將被引導穿過蜿蜒的花園小徑，到達新開放的莊園區域，但在那裡，他們將面對意想不到的種種威脅。