學生違規禁止停學 聖荷西學校頭疼

聖荷西詹姆斯里克高中最近很不平靜。（翻攝自學校官網）

一項旨在保護弱勢學生群體免受不當停學和開除的州法案，給東聖荷西 詹姆斯里克高中（James Lick High School）帶來了問題。

加州州長紐森最近簽署了274號參議院 法案，禁止對6至12年級的學生因故意違抗等行為問題而停學。該新法將於2024年7月1日生效，可能使東區聯合高中學區 （East Side Union High School District）的詹姆斯里克高中的教師難以追究一些學生的行為責任。教師們要求學區批准對在洗手間飲酒、吸菸並拒絕上課的學生實施校內停課處分。

該法案旨在消除因低級別違規行為（如對老師頂嘴）而導致的停學和開除，這種類型的停學和開除通常不公平地影響到有色人種學生、LGBTQ+學生、無家可歸或寄養家庭學生以及殘疾學生。

東區聯合高中學區監管主任齊（Glenn Bander Zee）表示，學區致力確保安全的學習環境，已經制定並實施了符合該法案的全面政策來支持所有學生，增強他們的歸屬感。

「東區聯合高中學區準備實施這項參議院法案，因爲學區董事會和員工已經制定並實施了與該法案一致的政策和做法。」他告訴「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）。

高中教師加滕比（Michael Gatenby）認為事情並不簡單，因為該校有學生校內欺凌和打架等惡劣行為的歷史。加滕比主張，為這些行為不當的學生在學校內提供替代處罰場所。他表示，應該想出一個名稱指代這種在學校內處罰場所的停課，以避免混淆。

加滕比表示，選擇不上課的學生會帶來安全隱患。他補充說明，上周五一名學生遲到55分鐘，醉醺醺地走進教室，甚至嘔吐了。

「州長簽署的這項新法律不允許我們對這些學生停學，」他告訴「聖荷西焦點報」，「但它並沒有提到可否將他們從課堂中移除並安排到其他地方。他們仍然會得到他們需要的任何支持，但不能讓他們在走廊游蕩，或者在校園內閒逛，我覺得這似乎並不安全。」

加滕比表示，目前對於拒絕上課或走出教室的學生來說不會有任何後果，因為這些行為不會被停學。儘管他承認有數據顯示在過去有很多有色人種的學生被停學或開除，但他認為需要設置威懾措施，學生應該因不遵守學區的規則而負責。

富蘭克林-麥金利學區（Franklin-McKinley School District）主任克魯茲（Juan Cruz）表示，這項新法旨在促使學校對違規學生實施行為干預，而不是停學。他說，這些學生需要引導和支持，而不是被送回家。

「盡一切可能改變這些行為，儘量讓他們在學校待得更久，這是法律所要求的，」他告訴「聖荷西焦點報」，「除非是非常嚴重的行為，比如發生了打鬥或者安全問題。」

加滕比表示，約900名學生中有大概20名表現不當，但他們却不會承擔任何後果，這嚴重影響了校園文化。

他說：「我不明白，學區不同意給他們停學的原因，除非是因為害怕因為停學而面臨訴訟。學校迫使學生去上課，或者提供替代環境以確保他們受到監督並爲自己的行為負責，都不應該是違法的。」