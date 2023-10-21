墮胎藥難取得 聖他克拉拉縣籲高院重審

墮胎藥米非司酮被用於安全有效地結束妊娠。(美聯社)

加州的聖他克拉拉縣、舊金山 市和舊金山縣、洛杉磯縣近日與紐約市、華盛頓州金恩縣、伊利諾州庫克縣等大型公共實體共同起草一份簡報，提交最高法院，尋求保障美國人獲得米非司酮（Mifepristone）的權利。米非司酮在過去幾十年來被用於安全有效地結束妊娠。聖縣政府表示，聖縣長期以來保障和倡導生育自由的努力，將會繼續、堅持。

今年早些時候，德州的一間聯邦地區法庭叫停了FDA 自2000年以來對中止妊娠藥物米非司酮的認證以及其他後續政策。FDA馬上挑戰地區法庭裁決並從上訴法院獲得延緩執行，保證在FDA上訴期間病人依然可以獲得藥物。

2023年8月16日，第五巡迴上訴法庭裁決了FDA的申訴。儘管巡迴法庭推翻了下級法院宣告米非司酮FDA認證無效的部分裁決，意味著醫生可以合法地為病人開米非司酮的處方，但依然叫停FDA後面讓病人更容易獲得米非司酮的一些規定措施。

「第五巡迴上訴法庭之前的決定讓生育自由的時鐘倒退，」聖他克拉拉縣法律顧問羅派茨（Tony LoPresti)說，「聖他克拉拉縣長期以來保護和推動生育健康和自由，我們會繼續在法庭上支持這一點。」

如果下級法院的裁決成立的話，病人獲得安全有效生育健保 的權利將大幅倒退。聖縣簡報敦促最高法院重審第五巡迴上訴法庭的裁決，並解釋了下級法院的裁決會危害公共醫院、健保體系以及它們所服務的社區。