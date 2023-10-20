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48號決議案通過 7/12訂為加州針灸日

記者江碩涵／灣區報導
48號決議案通過，確定7月12日為加州針灸日，此決議案作者為羅達倫（如圖），主要贊助單位為美國中醫公會。（記者江碩涵／攝影）
48號決議案通過，確定7月12日為加州針灸日，此決議案作者為羅達倫（如圖），主要贊助單位為美國中醫公會。（記者江碩涵／攝影）

美國中醫公會（American Association of Chinese Medicine and Acupuncture）與代表矽谷地區的州眾議員羅達倫（Evan Low）慶祝加州州府通過眾議會48號決議案（AB 48 Resolution），該案確定7月12日為加州針灸日，此決議案作者為羅達倫，主要贊助單位為美國中醫公會。

之所以將加州針灸日訂為7月12日，是因為這也是1975年加州前州長布朗（Jerry Brown）簽署通過，將加州針灸合法化的日子。羅達倫也將於10月22日下午1時至4時在庫比蒂諾Community Hall（地址：10350 Torre Avenue, Cupertino, CA）舉辦州府通過眾議會48號決議案慶祝大會。

慶祝會中，將舉辦三場中醫養生健康講座，由五系中醫大學、加州硅谷大學以及美國中醫公會專家發表演講。頒獎結束後，現場將舉辦大型針灸義診、太極表演，並放映「針灸熱－加州針灸合法化之路」影片。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、羅達倫及州眾議員李天明（Alex Lee）將偕同地方民選官員包括庫比蒂諾副市長Sheila Mohan、庫比蒂諾市議員趙良方（Liang Chao）、巴洛阿圖市長顧錦珍（Lydia Kou）、薩拉度加副市長趙嬿（Yan Zhao）等十多位政要參加慶祝大會。

南、北加州主要針灸公會與灣區四所中醫大學長官也將參加大會慶典，慶典中，羅達倫將代表州府，將決議文贈與加州針灸界長官，由美國中醫公會榮譽會長黃憲生代表接收。此外，羅達倫亦將表揚狀，贈與與會各主要針灸中醫公會，以及四所中醫大學領導，歡迎社區民眾參與這場中華文化在美國生根發展的慶祝活動。

加州 眾議員 灣區

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