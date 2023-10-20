我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

Artch大師音樂會 10/20庫比蒂諾登場

記者江碩涵／灣區報導
Artch大師系列音樂會10月20日晚上7時30分於庫比蒂諾迪安薩學院Visual and Performing Arts Center舉行，以音樂之父巴哈到浪漫時期為本次音樂會主題。（主辦單位提供）
Artch大師系列音樂會10月20日晚上7時30分於庫比蒂諾迪安薩學院Visual and Performing Arts Center舉行，以音樂之父巴哈到浪漫時期為本次音樂會主題。（主辦單位提供）

一年一度的Artch大師系列音樂會10月20日晚上7時30分於庫比蒂諾迪安薩學院Visual and Performing Arts Center舉行，以音樂之父巴哈到浪漫時期為本次音樂會主題。音樂家胡乃元表示：「我們的時代充滿紛擾，希望讓觀眾在巴哈和浪漫時期的音樂中，沉靜大家的心靈。」

音樂會一開始由「巴哈第二號小提琴無伴奏奏鳴曲」揭開序幕，巴哈無伴奏弦樂作品無論在技巧、音樂內容上均是弦樂金字塔至高點，由胡乃元充滿哲學深厚的內涵，為觀眾詮釋巴哈為去世亡妻，在生死之間迴盪的念想時偉大作品。音樂家劉孟捷與胡乃元兩人將帶領聽眾到德國作曲家布拉姆斯的「A大調第二號小提琴奏鳴曲」，這首奏鳴曲堪稱布拉姆斯旋律最甜美明媚的曲目，沖淡了巴哈的死亡元素。

下半場由劉孟捷上場帶來巴哈最炫技、自由、具有強烈戲劇性的觸技曲「Toccata, Adagio and Fugue in C Major for Piano, BWV 564」。終曲兩位音樂家以挪威作曲家葛利格有「舞曲奏鳴曲」之稱的「第三號 小提琴奏鳴曲Op. 45」作為音樂會結尾，曲中的舞曲風格，讓全場聽眾在富足、豐收氣氛中，踏上歸途。

胡乃元出生於台灣，1972年在美國深造，師事Broadus Erle 及Joseph Silverstein，進印第安納大學就讀時，跟隨小提琴名師Josef Gingold習琴，畢業後成為Gingold助理。Gingold被譽為20世紀最傑出小提琴教育家之一。

劉孟捷是傑出的華人鋼琴演奏家和教育家，他被賜予音樂的天賦，同時也是生命的鬥士。他自1993年開始任教於柯蒂斯音樂院至今，同時擔任十多年室內樂演奏教研部主任，並受邀在芝加哥羅斯福大學和新英格蘭音樂學院擔任鋼琴教授。

25歲那年，就在劉孟捷音樂生涯巔峰之時，卻被罕見疾病中斷，他經過漫長的化療和復健，並在彎曲的右手食指裝上鋼釘，憑著堅毅的決心與嚴酷的物理治療，劉孟捷奇蹟似地恢復健康，術後三年重返演奏舞台，並陸續舉辦鋼琴獨奏會。

Artch創辦人張潤儀表示，Artch是Art和Arch的組合，旨在連接藝術與人文的橋梁，2004年以來Artch組織者為一群音樂專業人才和音樂教育家，一直保持初心，持續地為灣區提供了頂尖的音樂會與大師課，只為一個目的：「音樂離你不遙遠。」

教育 新英格蘭 灣區

上一則

「不談敏感話題」紐森將訪中國 談氣候行動與經濟發展

下一則

適度借錢的理財思維

延伸閱讀

我的夢想

我的夢想
買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防
愛灑人間：慈濟音樂會周末兩場

愛灑人間：慈濟音樂會周末兩場
明州聲韻飛颺音樂會 慶祝光輝10月

明州聲韻飛颺音樂會 慶祝光輝10月
金山艦隊周 「藍天使」空中炫技 社區音樂會成亮點

金山艦隊周 「藍天使」空中炫技 社區音樂會成亮點

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）

全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

2023-10-17 02:18
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17
這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA美國太空總署）

本周六「日環食」 灣區觀測指南

2023-10-13 02:17
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感