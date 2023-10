Artch大師音樂會 10/20庫比蒂諾登場

Artch大師系列音樂會10月20日晚上7時30分於庫比蒂諾迪安薩學院Visual and Performing Arts Center舉行,以音樂之父巴哈到浪漫時期為本次音樂會主題。(主辦單位提供)

一年一度的Artch大師系列音樂會10月20日晚上7時30分於庫比蒂諾迪安薩學院Visual and Performing Arts Center舉行,以音樂之父巴哈到浪漫時期為本次音樂會主題。音樂家胡乃元表示:「我們的時代充滿紛擾,希望讓觀眾在巴哈和浪漫時期的音樂中,沉靜大家的心靈。」

音樂會一開始由「巴哈第二號小提琴無伴奏奏鳴曲」揭開序幕,巴哈無伴奏弦樂作品無論在技巧、音樂內容上均是弦樂金字塔至高點,由胡乃元充滿哲學深厚的內涵,為觀眾詮釋巴哈為去世亡妻,在生死之間迴盪的念想時偉大作品。音樂家劉孟捷與胡乃元兩人將帶領聽眾到德國作曲家布拉姆斯的「A大調第二號小提琴奏鳴曲」,這首奏鳴曲堪稱布拉姆斯旋律最甜美明媚的曲目,沖淡了巴哈的死亡元素。

下半場由劉孟捷上場帶來巴哈最炫技、自由、具有強烈戲劇性的觸技曲「Toccata, Adagio and Fugue in C Major for Piano, BWV 564」。終曲兩位音樂家以挪威作曲家葛利格有「舞曲奏鳴曲」之稱的「第三號 小提琴奏鳴曲Op. 45」作為音樂會結尾,曲中的舞曲風格,讓全場聽眾在富足、豐收氣氛中,踏上歸途。

胡乃元出生於台灣,1972年在美國深造,師事Broadus Erle 及Joseph Silverstein,進印第安納大學就讀時,跟隨小提琴名師Josef Gingold習琴,畢業後成為Gingold助理。Gingold被譽為20世紀最傑出小提琴教育 家之一。

劉孟捷是傑出的華人鋼琴演奏家和教育家,他被賜予音樂的天賦,同時也是生命的鬥士。他自1993年開始任教於柯蒂斯音樂院至今,同時擔任十多年室內樂演奏教研部主任,並受邀在芝加哥羅斯福大學和新英格蘭 音樂學院擔任鋼琴教授。

25歲那年,就在劉孟捷音樂生涯巔峰之時,卻被罕見疾病中斷,他經過漫長的化療和復健,並在彎曲的右手食指裝上鋼釘,憑著堅毅的決心與嚴酷的物理治療,劉孟捷奇蹟似地恢復健康,術後三年重返演奏舞台,並陸續舉辦鋼琴獨奏會。

Artch創辦人張潤儀表示,Artch是Art和Arch的組合,旨在連接藝術與人文的橋梁,2004年以來Artch組織者為一群音樂專業人才和音樂教育家,一直保持初心,持續地為灣區 提供了頂尖的音樂會與大師課,只為一個目的:「音樂離你不遙遠。」