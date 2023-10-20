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成大教授夏祖焯 10/21談歐洲小說

本報訊

成功大學教授夏祖焯將於21日舉行線上演講，講題為：「20世紀歐洲小說的多重面貌 - 叛逆、魅麗、迷茫、疏離、悲劇性」。

佛洛伊德影響，20世紀歐洲小說進入現代主義，探討人的內心世界，不再強調上帝的意旨，意識流小說也以嶄新面貌出現；而寫實主義小說則融入現代寫作技巧，展示出不同的夢幻、象徵、隱喻、神話寓言等層面。俄國等共產國家有社會寫實文學出現，強調健康寫實的光明面，以服務政治為目的。此次演講將扼要介紹魔幻寫實主義、後現代主義及存在主義的小說，其中中存在主義已在2022年單獨講述過。

夏祖焯曾任橋梁工程師、大地工程專案經理、美國聯邦政府特殊重點計畫經理等職。近年任教成功大學、清華大學。為台灣唯一留美工程博士出任文學教授之職。1993年獲「國家文藝獎」，2006年美洲中國工程師學會頒「科技與人文獎」。

時間：21日晚上6時至8時30分，Zoom Meeting ID：812 4346 3831，Passcode：093649。主辦單位：BRICKS Foundation人文磚基金會基金會美華人文學會，協辦：美洲中國工程師學會、北加州成功大學校友會、中華聯誼會、建中校友會加州菁英組、台北建中文教基金會董事會等12社團。

加州 佛洛伊德 華人

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