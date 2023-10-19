AAPI Strong年會 汝勝獲年度總裁獎

董繼玲（右三）與舊金山 49人足球隊的四分衛卡普尼克(後排中)及舊金山中小企業主合影。（主辦方提供）

全美亞裔 總商會(ACE)年會AAPI Strong會議日前在拉斯維加斯舉行，會中並頒獎，沙拉快餐(Sweet Green)總裁汝勝(Nathaniel Ru)獲得年度最佳執行長獎；聯邦小型企業署署長古茲曼（Isabella Guzman）因幫助亞裔小商家得到資金不遺餘力，對亞太裔中小企業的推動貢獻良多也獲獎。

汝勝畢業於喬治城大學，創業之初沒有銀行願意貸款，靠著商會幫助創業，開了第一家餐廳。到現在發展成擁有221家餐廳的連鎖企業，並成功地在華爾街上市。

董繼玲任全美亞裔總商會會長兼執行長董繼玲表示，此次會議吸引了來自全美各地600多位中小企業精英人士參加。

AAPI Strong年會旨在宣揚AAPI小企業社群和跨代創業精神，會議主要目的是為青年創業家獲取資本信息，爭取和公司及聯邦政府簽約的機會，及尋找策略夥伴，並能以一對一的方式向成功企業家獲取諮詢的機會。

今年主題演講及AAPI女性高管爐邊談話來賓雲集。有亞歷桑納州首位華裔 財務長余豔芬（Kimberly Yee)和猶他州總檢察長雷耶斯（Sean Reyes）等分享成功的從政經驗。也有經驗豐富的AAPI女性高級主管分享她們在商業世界中的經驗。AAPI理事長鈴木（Thear Suzuki）分享了她如何從一位8歲移民來美的高棉難民成長為企業領袖的心路歷程。

當晚舉辦頒獎晚宴，主辦方National ACE和ACE NextGen表揚為提升AAPI商業社區表現出色的倡導者、開拓者及行業領導者，大會並於當晚公布2023 AAPI Strong餐廳基金獲獎者。

經過再三評審，獲獎的小企業有韓裔 Jinah Ahn經營的Sunhee's Farm and Kitchen，夏威夷裔JP Pani經營的南太平洋餐Aloha Island Market，華裔Li Ma經營的日餐Ranken Noodle House。三家各得Grubhub捐贈的5萬元獎金。