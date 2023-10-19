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「永恆加州」開發案 論壇聽取居民建言

編譯組╱18日綜合報導
「永恆加州」執行長斯拉梅克表示，新城市計畫建造所用土地，是建設城市的理想選擇。(取自「永恆加州」官網)
「永恆加州」執行長斯拉梅克表示，新城市計畫建造所用土地，是建設城市的理想選擇。(取自「永恆加州」官網)

「永恆加州」(California Forever)計畫承諾舉行「聆聽之旅」(listening tour)，持續於16日在費爾菲德(Fairfield)進行，針對在蘇拉諾縣(Solano County)東部創建的新城市計畫內容舉辦論壇，提供居民向社區與商界領袖提問與建言。

「永恆加州」執行長斯拉梅克(Jan Sramek)、州參議員達德(Bill Dodd)、蘇拉諾縣議員瑪斯本(Mitch Mashbum)與特拉維斯空軍基地退役飛行員凡希爾(Steve Vancil)共同進行小組討論，關於「永恆加州」過去五年購買超過5萬英畝土地的擬建開發計畫。

聖荷西信使報」報導，論壇舉辦期間，民眾表達對項目將如何影養特拉維斯空軍基地與整個縣的擔憂，一再要求斯拉梅克提供有功計畫內容更多細節。

斯拉梅克指出，根據「永恆加州」民意調查，蘇拉諾縣有81%的家長不相信他們的孩子可在蘇拉諾縣擁有未來。然而，達德認為，這些擔憂並非蘇拉諾縣或加州獨有。

瑪斯本表示，蘇拉諾縣正致力於尋找該地區經濟發展的新動力，他有三個孩子，與許多受調訪問家長有同樣的擔憂，他說，蘇拉諾縣需要更多可負擔房屋。

斯拉梅克表示，「永恆加州」將於未來數周內開設實體辦公室，計畫有數十名員工，將就公司提案與公眾進行交流，並於未來數月收集反饋並回答提問，然後再進行最終評估，更全面計畫內容將於1月份公布，計畫認真對待聆聽之旅，不會在沒有聽到所有公眾反饋之前就擬定計畫。

聽到有民眾因為雇主附近沒有可以負擔的住房，因此被離開或需通勤數小時，斯拉梅克感到憂心，期望新城市計畫可提供相應方案；當被問及計畫是否會影響特拉維斯空軍基地的戰略運作，他表示，沒有計畫在基地半徑2哩內進行建設。

另外，儘管「永恆加州」無法承諾單獨支付北灣渡槽(North Bay Aqueduct)水源與12號公路升級費用，但斯拉梅克重申，若計畫持續推進，公司願意參與解決問題，有意可建造一座海水淡化廠，提供社區供水，或可自縣以外地點購買水。

「永恆加州」新城市定位長期計畫將人口估計，長期範圍為10萬至40萬人；若以中期來看，新社區目標是達到其中一部分人數，可能至2040年達到5萬人。斯拉梅克表示，計畫建設所用土地不可灌溉，農業與生態價值較低，是建設城市的理想選擇，將持續在全縣範圍聆聽民意並收集資料，並告知大眾。

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