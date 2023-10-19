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聖縣聯手非營利組織 助長者上網

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣與五間非營利和社區組織合作，免費協助長者利用網路資源。圖為聖縣Age Friendly網站。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
聖他克拉拉縣與五間非營利和社區組織合作，免費協助長者利用網路資源。圖為聖縣Age Friendly網站。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖他克拉拉縣與五間非營利和社區組織合作，免費提供設備、知識，幫助長者利用網路資源，鼓勵60歲及以上的長者以及身心障礙者聯繫縣府合作組織獲取更多信息，享受服務。

學習使用電腦，對很多人尤其長者來說，並非易事。據統計，65歲及以上的人群中有四分之一還沒有使用網路。此次聖縣免費「科技通路」（Access to Technology）項目旨在幫助這類人群。項目提供多語種的數位科技培訓、必要的設備，還幫忙註冊「可負擔連結項目」（Affordable Connectivity Program）。

「可負擔連結項目」為符合條件的家庭提供免費居家網路服務，項目資金來自於州政府210萬的撥款，聖他克拉拉縣從現在開始到2024年9月項目結束之前，能幫助最多2000名長者。

「這是一個很重要的項目。它幫助符合條件的長者在我們日益複雜的數位環境裡聯繫醫生、家人和朋友，」聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）說，「將這一機會擴展到現在缺少設備、連結以及對如何使用服務缺乏理解的長者，是將數位差異最小化最公平的方式。」

項目提供必要工具的打包服務，目標是縮小「數位差異」（Digital Divide）。數位常識方面的差異正越來越影響到參與基本的日常活動，包括：

參與社會和市民生活：和家人、朋友及社區保持聯繫；參與社交媒體；與地方政府互動。

日常生活：支付帳單，管理帳戶，購物，和健保服務溝通，在線學習和娛樂等。

獲取信息：了解社區活動信息，了解新聞動態，避免欺詐，獲得可靠的健康信息。

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