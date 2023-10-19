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MyShake虛驚 北加5.7地震警報 後降至4.2

編譯組／18日綜合報導
北加州周三上午發出5.7地震警報，事後證明這高估了地震規模。(取材自佛利蒙市府臉書)
北加州周三上午發出5.7地震警報，事後證明這高估了地震規模。(取材自佛利蒙市府臉書)

加州18日（周三）上午，舊金山各地民眾的智慧型手機接獲地震警報。許多使用「MyShake」應用程式的灣區居民，也收到響亮的地震警報通知，警示他們在沙加緬度發生規模5.7地震，但事後證明被高估實際發生狀況；根據美國地質調查局，地震規模後來降至4.2，震央在沙加緬度縣艾列頓(Isleton)。

警報於18日上午9時29分發出。艾列頓碼頭經理史塔頓(Devery Stockon)表示，地震發生當時的感覺，就像大卡車衝進大樓，地震導致碼頭辦公室震動約一分鐘，但似乎未對碼頭造成任何長久損壞。

柏克萊地震實驗室科學家雷斯(Angie Lux)表示，地震警報上午已發送至距離震央62哩以內的約39萬台手機。他指出，監測站明顯高估震級，最初警報與後來報告之間的巨大差異，是一個異常值(outlier)。

北嶺州大地質科學教授羅索斯(Julian Lozos)表示，震央附近地區地形、對判斷震級扮演一定角色，由於這次地震起源於三角洲地區，當地地面鬆軟，容易發生移動，震央也可能是沼澤地，影響土壤震動，導致高估地震級數；相反的，若在硬岩地區發生更大地震，MyShake可能低估地震震級。

由於最初估計地震規模超過5.0，當即因此透過聯邦無限緊急警報系統、將地震訊息發送到更多手機，不僅只有安裝MyShake應用程式手機，MyShake應用程式可自Apple與Android獲取，並針對地震安全性進行最佳化。

根據美國地質局資料，加州南至士德頓(Stockton)、北至沙加緬度，都感受到輕微地震。部分灣區BART列車因地震而短暫停駛，但迅速恢復運行。灣區其他有震感地區，還包括聖拉蒙(San Ramon)與布倫塢(Brentwood)市中心。在艾列頓附近度假村工作的格哈爾(Cindy Gollihar)表示，地震發生時，有一些物品從架子掉落，但她工作所在的建築物本身，未受到重大損壞。

地震 灣區 加州

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