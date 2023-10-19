柏克萊加大法學教授：別雇用反猶太學生

柏克萊加大教授呼籲企業不要雇用反猶太學生。(美聯社)

編譯組╱綜合18日電

據紀事報（Chronicle）報導，在哈瑪斯襲擊以色列 、以色列對加薩進行報復性轟炸造成死亡人數上升之際，柏克萊加大 （UC Berkeley）的一位法學教授指責一學生團體，稱其拒絕邀請支持猶太 復國主義（Zionism）的演講是反猶太主義（antisemitism）行為，並敦促律師事務所不要雇用他的任何同意這些團體觀點的學生。

企業法教授所羅門（Steven Davidoff Solomon）在日前出版的「華爾街日報」（Wall Street Journal）的專欄中寫道：「柏克萊學生的行為反映了大學校園中更廣泛的反對猶太人的態度，正是這種態度使得上周的大屠殺成為可能。」該專欄的標題是 「不要雇用我的反猶法學院學生」。

由 「支持巴勒斯坦正義法學院學生」（Law Students for Justice in Palestine）領導的柏克萊加大組織於 2022 年 8 月通過了細則，規定不接待將以色列描述為一個猶太國家的親猶太復國主義的演講者；該組織還支持抵制以色列製造的商品。該政策得到了法學院約 100 個團體中 9 個團體的支持，所羅門說，現在又有 11 個團體支持這項政策。

所羅門建議面試柏克萊加大和其他主要法學院學生的律師事務所 「詢問他們屬於什麽組織」，以及他們是否支持 「將哈瑪斯大屠殺歸咎於猶太人和以色列人 」的附則，如果支持，則拒絕聘用他們。

「巴勒斯坦法律事務」（Palestine Legal）的律師哈里里（Zoha Khalili）在回應時說，這些組織的政策並沒

有讓法律專業學生噤聲，他們仍然可以自由地對演講者進行提問。所羅門似乎在試圖 「恐嚇人們，這裡顯然是他自己的學生，不要說出巴勒斯坦當地的真實情況」。

她在電子郵件中說：「這些舉動，只不過是些想剝奪巴勒斯坦人及其盟友人格尊嚴的越來越絕望、越來越失敗的伎倆。」

法學院院長切默林斯基（Erwin Chemerinsky）表示，他不同意學生團體的政策，但認為他們有權邀請同意其觀點的演講者。在17日發給柏克萊法律界並提供給「紀事報」的一封公開信中，切默林斯基對中東暴力事件的受害者及其家人表示同情，並指出，所羅門在敦促律師事務所「不要聘用表達特定觀點的學生 」時，「是在代表自己，而不是學校說話」。院長說，柏克萊加大 「堅決致力於幫助我們所有的學生找到工作」