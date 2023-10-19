屋崙博物館亡靈節 紀念墨裔祖先

屋崙博物館高級主管加迪亞介紹亡靈節活動。（記者楊逸辰╱攝影）

屋崙 藝術博物館 第29屆年度亡靈節活動將於22日開幕。在博物館擔任高級主管的加迪亞（Mary Guardia)18日提前爲觀眾介紹了活動內容和活動中最重要的藝術作品「紀念我們的祖先」。

亡靈節是墨西哥 的傳統節日。在每年的這一天，墨西哥不分老少都會參加致敬逝去死者的儀式。屋崙藝術博物館與亡靈節委員會（Día de los Muertos Committee）合作在博物館舉辦節日慶典，與紀念死者活動分不開的靈壇（Ofrenda）放置在博物館内舘的入口，正是由博物館員工合作所創的藝術作品「紀念我們的祖先」。

靈壇上下滿滿當當裝飾著耀眼的花朵是萬壽菊，在墨西哥傳統文化中萬壽菊，以在亡靈節吸引亡者的靈魂來到爲他們所準備的靈壇上獲取屬於他們的貢品。

關於作品的主題「紀念我們的祖先」，加迪亞表示，亡靈節懷念祖先的傳統可以一直追溯到幾千年前的中美洲原始部落，今年博物館特地將這一原始傳統復原在藝術品上。靈壇最底下的灰色墳石便是哥倫比亞原始住民的祭祀文化特徵，「我們特別祭奠那些因西班牙入侵而喪生的原始住民們。」

在墨西哥的文化中，蝴蝶是可以從生死兩界之間穿梭的生物，博物館員工在製作靈壇的時候特地將蝴蝶的形象融合進作品之中。同時，在靈壇的左邊擺放著不少懸在空中紙片，這是博物館鼓勵觀者寫上自己親愛的逝去之人的名字挂在靈壇旁邊，以這種方式祭奠死者。