我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生

本報訊
圖為1994年1月17日洛杉磯北嶺地區發生規模6.7的大地震，造成61人死亡，9000餘人受傷。（記者丁曙／攝影）
圖為1994年1月17日洛杉磯北嶺地區發生規模6.7的大地震，造成61人死亡，9000餘人受傷。（記者丁曙／攝影）

加州將於10月19日（本週四）上午10時19分，在全州範圍舉辦大規模地震演習，以強化民眾在地震來臨時的應對技能，並提高緊急應變的能力。政府預估將數百萬人將參與其中，其中大多數為K-12年級的師生。

加州緊急事務辦公室指出，此次演習將讓數百萬名加州居民練習緊急行動，其中包括執行「趴下（Drop）、掩護（Cover）和穩住/原地不動（ Hold On）」等關鍵技能。同時，加州大地震官方網站也提醒民眾，制定個人緊急應變和災害準備計畫同樣至關重要。 除了提醒民眾外，還建議他們定期檢查和更新緊急應變計畫以及儲備物資，以準備迎接地震等自然災害，以減少可能對個人、組織和社區造成的潛在危害。

據加州大地震官方網站的描述，加州特定地區相對於其他地方更容易發生地震；而相對於全美範圍而言，整個加州也屬於地震高風險地區。而根據美國地質調查局（USGS）每年報告指出，南加州發生約1萬次地震。自2015年以來，洛杉磯也一直根據第183893號法案對建築物進行改進，以減少地震期間的結構風險和損壞。

加州州長緊急事務辦公室主任沃德（Nancy Ward）表示，長期以來，加州一直在災害應變方面處於全國領先地位。 在今年的大地震演習期間，他們希望鼓勵每個加州居民積極採取行動，以確保自己和家人的安全。

目前，加州已分別在沙加緬度（Sacramento）、舊金山（San Francisco）、蒙特利市（City of Monterey）和聖塔芭芭拉（Santa Barbara）展出移動搖晃模擬器體驗。 而南加州地區的展示於17日在洛杉磯（Los Angeles）、18日在河濱（Riverside）、19日在聖地牙哥（San Diego）舉行，重現7.0級地震情境，並由急救人員提供 生存地震防備技巧。如欲了解更多演習詳情，請訪問加州緊急事務辦公官方網站（Cal EOS）。

加州 地震 南加

上一則

安樂居「不老80」剖析飲食障礙 心理疾病是主因

下一則

布里德公布「更安全的舊金山」投票提案 盼消除警員辦案障礙

延伸閱讀

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生
50州退休宜居榜 阿拉斯加又墊底 紐約、加州也不宜養老

50州退休宜居榜 阿拉斯加又墊底 紐約、加州也不宜養老
加州55縣風暴受災區 報稅截止日延至11月16日

加州55縣風暴受災區 報稅截止日延至11月16日
加州風暴區各縣 報稅再延至11/16截止

加州風暴區各縣 報稅再延至11/16截止
紐森簽法 允房主單獨出售ADU

紐森簽法 允房主單獨出售ADU

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來