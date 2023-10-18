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「新希望」迎10周年 「生命走廊」

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉報導
新希望華人癌症關懷基金會訂28日舉辦十周年慶年會。（記者徐蓓蓓／攝影）
新希望華人癌症關懷基金會訂28日舉辦十周年慶年會。（記者徐蓓蓓／攝影）

「新希望華人癌症關懷基金會」17日在庫比蒂諾預告，28日將舉行主題為「執手十年新希望」的十周年慶。

「新希望」會長潘明桂醫師、本次年會主席施香君、部分「生命走廊」癌友、以及部分理事和義工昨天出席了發布會。潘明桂分享了自己走上癌症治療醫學生涯的歷程，並介紹了最新的癌症治療研究成果。他歡迎來自各地的華人了解「新希望」、利用「新希望」的服務，感到有一個值得依靠的大家庭。

年會主席施香君博士表示，希望能寓教於樂、讓大家享受到今年活動的內涵，也交到新的朋友，在抗癌路上互相扶持。

會上介紹，今年周年慶最大特色之一是匯聚各科醫師前來與大家分享的「緣來小聚」，時間為1時至2時，現場將安排多張小圓桌，並有醫生和義工們駐站，不限癌友，歡迎對健康有疑問的大眾參加。

新希望並計劃推出「生命走廊」的構想。今年「生命走廊」擬以靜態的模式，以照片、 文字、及手工藝來展示。此次展現生命力的癌友有：淋巴癌四期的柳鍾泰先生，接受了CAR-T的治療，成功的擊敗了癌細胞的故事；以及串有攝護腺癌和淋巴癌的Tony、淋巴癌的許建中、與卵巢癌共存20年以上的克莉絲汀、與乳癌對抗多年的瑞丘等，他們並未被打倒，其故事更顯生命的光彩。

新希望理事黃夷伍醫師將帶領探索癌症治療的新發展。「趣味問答」則由理事劉淑明醫學博士為大眾解開治療中的迷思等知識性內容。同時，舞台上也有專業舞蹈老師演出，增添活躍氣氛，也鼓勵運動好習慣。

「新希望」十周年年會地點在迪安薩社區學院（De Anza College） 的Visual and Performing Arts Center ，免費入場。歡迎上網報名或來電登記，www.newhopecancer.org,。408-609-3338。

癌症 醫學 華人

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