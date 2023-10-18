聖他克拉拉市將提高「短住稅」 解決赤字危機

隨著李維球場舉辦更多活動，短住稅將有助於改善聖他克拉拉市的財政。（本報資料照片）

聖他克拉拉市議會上周一致投票 決定將「短住稅（transient occupancy tax）」從 11.5% 提高到 12.5%，並在未來兩年內最高提高到 13.5%，作為解決市府赤字的方式。「短住稅」的稅收包括旅館和臨時出租屋如 Airbnb等，主要收稅的對象是旅館業主、Airbnb房東等，將於2024年1月生效。

聖荷西 市議員帕克（Kevin Park）表示，近來李維球場（Levi's）有相當多的體育賽事和演唱會。隨著李維球場舉辦更多活動，短住稅將有助於改善市的財政。城市也需要開發球場周圍更多區域，以留住來李維球場參加活動的遊客。

他說，旅客來聖他克拉拉市參加活動，但活動結束後大多沒有留在城市內，因為球場周圍沒有任何其他娛樂設施可以讓人們留在那裡。希望未來球場對面的區域資產可以活化，並且在體育賽事期間不會被關閉。

聖他克拉拉市政府發言人坦普爾頓（Michelle Templeton）表示，市財政和社區發展部門今年的收入有所增加，主要歸功於泰勒絲 （Taylor Swift）的巡迴演唱會。她表示，雖然還沒有確切的收入數據，但確實可以看出，今年夏天有多名巨星到南灣的李維球場，包括泰勒絲、碧昂絲和紅髮艾德，也讓周圍住宿幾乎爆滿。

根據舊金山 49 人隊委託編寫的報告指出，過去十年李維球場舉行了近 1000 場當地活動和 155 場重大活動，總銷量高達20億元。李維球場賽事透過銷售稅和飯店稅、門票附加費和城市停車費，為聖他克拉拉體育場管理局和市府帶來了近 3.5 億元的收入，另外 1.2 億元則透過類似的遊客支出等費用流向聖荷西市府和聖他克拉拉縣府。

坦普爾頓指出，展望未來，增加短住稅應該可望增加城市收入，尤其李維球場即將舉辦全球性的賽事，包括第 60 屆超級盃和 2026 年 FIFA世界盃等活動。

但也有一些議員表示，聖他克拉拉市的金融穩定，需要的不僅是增加短住稅。聖他克拉拉市議員簡恩（Suds Jain）指出，聖市迫切需要採取積極的方式來增加收入。由於一些員工短缺，赤字已從2022 年的2,700 萬元減少至900萬元。另外，選民也批准了聖市新計畫，即根據規模對公司徵收不同的營業執照稅率，這項計畫也可以增加 600 萬元收入。

簡恩說，若不做出任何改變，聖市將永遠面臨900 萬元赤字。他認為，增加房產銷售的文件轉讓稅，可能最受歡迎，尤其聖他克拉拉市的收費一直以來都低於附近其他城市，增加轉讓不動產時的文件稅，應會在下次投票中表決。